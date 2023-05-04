3 phù dâu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, phải chăng đã thiếu phụ nữ đến mức này?

Thế giới 04/05/2023 09:14

Mới đây tại một đám cưới, sự xuất hiện của 3 phù dâu đã thu hút sự chú ý của tất cả những người tham gia hôn lễ và cộng đồng mạng.

Từ xưa đến nay, việc cưới hỏi luôn là việc trọng đại nhất trong đời nên được cả gia đình chú ý. Nhiều người thậm chí còn chi số tiền khủng tổ chức một đám cưới thật hoành tráng để sau này không phải ân hận. Tuy nhiên, ngày nay một số tình tiết trong đám cưới đều được đơn giản hóa. Có thể cắt giảm một số vị trí nhưng phù dâu và phù rể là những người không thể thiếu trong đám cưới. Với tư cách là người chứng kiến hôn lễ, trách nhiệm của phù dâu và phù rể cũng rất lớn.

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 Sự xuất hiện của 3 phù dâu đặc biệt này đã gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung

Theo Sohu, vào ngày 29 tháng 4 vừa rồi, video đám cưới của một cặp đôi tại Hà Nam, Trung Quốc được đăng tải lên mạng xã hội và đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, người quay video là một người bạn đến dự đám cưới hôm đó. Khi hôn lễ đang được tổ chức thì mọi sự chú ý đều dành cho 3 phù dâu đứng cạnh chú rể. Cả 3 phù dâu này đều diện váy hồng, trang điểm đậm trông rất nổi bật.

Mới nhìn, ai cũng phát hiện 3 phù dâu này đều do đàn ông hóa trang, so cới các cô gái khác, dàn phù dâu này trông khác lạ cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Cả ba người đều không chút biểu cảm khi đứng trên sân khấu. Có thể đây là lần đầu tiên đóng vai phụ nữ trong đời và trông họ rất không thoải mái. Cả ba phù dâu thậm chí còn đứng trên sân khấu suốt quá trình tổ chức hôn lễ.

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 Mặc dù là đàn ông nhưng những phù dâu này đều được trang điểm đậm và mặc váy màu hồng
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 Có lẽ, sự xuất hiện của 3 phù dâu đặc biệt này là điều ấn tượng nhất trong đám cưới

Sau khi đoạn video này được tung lên mạng đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng, độ nổi bật của 3 phù dâu này còn vượt xa cả cô dâu và chú rể. Thậm chí có người còn bình luận rằng: “Lẽ nào thời nay lại thiếu phụ nữ đến vậy”.

Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, những người trẻ hiện nay đều có những ý tưởng riêng về đám cưới của mình. Tất cả họ đều hy vọng sẽ tổ chức đám cưới của mình theo một cách độc đáo nhất. Chắc hẳn, cô dâu và chú rể cũng mong muốn những người tham gia sẽ nhớ đến hôn lễ của mình vì không phải lúc nào cũng thấy những phù dâu đặc biệt như vậy.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung #tổ chức đám cưới việc trọng đại

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