3 phù dâu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, phải chăng đã thiếu phụ nữ đến mức này?

Từ xưa đến nay, việc cưới hỏi luôn là việc trọng đại nhất trong đời nên được cả gia đình chú ý. Nhiều người thậm chí còn chi số tiền khủng tổ chức một đám cưới thật hoành tráng để sau này không phải ân hận. Tuy nhiên, ngày nay một số tình tiết trong đám cưới đều được đơn giản hóa. Có thể cắt giảm một số vị trí nhưng phù dâu và phù rể là những người không thể thiếu trong đám cưới. Với tư cách là người chứng kiến hôn lễ, trách nhiệm của phù dâu và phù rể cũng rất lớn.

Sự xuất hiện của 3 phù dâu đặc biệt này đã gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung

Theo Sohu, vào ngày 29 tháng 4 vừa rồi, video đám cưới của một cặp đôi tại Hà Nam, Trung Quốc được đăng tải lên mạng xã hội và đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, người quay video là một người bạn đến dự đám cưới hôm đó. Khi hôn lễ đang được tổ chức thì mọi sự chú ý đều dành cho 3 phù dâu đứng cạnh chú rể. Cả 3 phù dâu này đều diện váy hồng, trang điểm đậm trông rất nổi bật.