Sốc: Cặp đôi bán 106 video 'ân ái' nhưng chỉ bị phạt 3,6 tỷ đồng

Cặp đôi này được cho là đã kiếm được hàng tỷ đô la nhờ bán nội dung khiêu dâm là các video quay cảnh họ quan hệ tình dục.

Ngày 3/5, Sở cảnh sát Gyeongnam thông báo rằng họ đã kết án một cặp vợ chồng vào tháng 1 năm ngoái.

Cáo buộc này vi phạm Đạo luật Khuyến khích sử dụng mạng thông tin và truyền thông và Bảo vệ Thông tin (phân phối nội dung khiêu dâm). Cảnh sát đã thu hồi toàn bộ số tiền khoảng 204 triệu won (khoảng 3,6 tỷ đồng) mà cặp đôi kiếm được.

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Theo điều tra của cảnh sát, cặp đôi đã sản xuất 106 video họ quan hệ tình dục và bán chúng qua các trang mạng xã hội từ năm 2021.

Những nơi họ bán là các nền tảng đăng ký trả phí, chẳng hạn như OnlyFan (người xem phải trả phí và đăng ký để xem nội dung từ người sáng tạo).

Cặp đôi đã quảng cáo bằng cách rải ảnh và video trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội khác nhau để thu hút những người đăng ký trả phí. Họ đã trốn tránh cuộc điều tra vì lan truyền trên nền tảng khép kín, nhưng cuối cùng đã bị phát hiện.

Dữ liệu giúp hiểu bài viết - Ảnh: Getty Images

Trụ sở Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã thông báo cho các cơ quan cảnh sát ở 18 tỉnh thành trên cả nước cũng đã thực hiện các biện pháp nghiêm khắc đối với việc sản xuất và phát tán video 'sex' bất hợp pháp trên mạng xã hội.

Một quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết: "Chúng tôi sẽ theo dõi và thu hồi triệt để số tiền thu được từ hành vi phạm tội nhằm ngăn chặn ý chí tái phạm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-cap-oi-ban-106-video-an-ai-nhung-chi-bi-phat-36-ty-ong-578627.html