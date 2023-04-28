Lính cứu hỏa Trung Quốc tấn công tình dục thiếu nữ 20 tuổi ở Nhật Bản khi đi du lịch cùng vợ

Thế giới 28/04/2023 14:31

Một lính cứu hỏa Trung Quốc đang cùng vợ đến Nhật Bản trong chuyến du lịch đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì nghi ngờ tấn công tình dục một cô gái Nhật Bản khoảng 20 tuổi ở Tokyo.

Theo Asahi Shimbun FNN News ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát thủ đô Nhật Bản cùng ngày thông báo đã bắt giữ Wang Yaode (30 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, với tội danh tấn công tình dục.

Theo Sở cảnh sát Marunouchi, vào khoảng 10h30 tối ngày 23/4, anh Wang đã kéo một phụ nữ Nhật Bản ở độ tuổi 20 vào nhà vệ sinh nam của một trung tâm mua sắm ở Chiyoda-ku, Tokyo và bị buộc tội tấn công tình dục cô gái. 

Lính cứu hỏa Trung Quốc tấn công tình dục thiếu nữ 20 tuổi ở Nhật Bản khi đi du lịch cùng vợ - Ảnh 1
Wang Yaode, 30 tuổi, bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tội tấn công tình dục - Ảnh FNN/Chosun Ilbo

Anh Wang đã hành động như vậy khi đang nói chuyện với nạn nhân mà anh gặp trên đường bằng tiếng Anh và được hướng dẫn đến quán mì ramen trong tòa nhà xảy ra vụ việc. Sau đó, nạn nhân đến đồn cảnh sát gần đó trình báo việc mình bị tấn công tình dục và nói: “Tôi bị nắm lấy cánh tay và kéo vào nhà vệ sinh”.

Cảnh sát Nhật Bản xác định Wang là nghi phạm tấn công tình dục thông qua đoạn phim camera CCTV. Vào ngày dự định quay trở lại Trung Quốc, anh đã bị bắt ngay trước khi trả phòng.

Người ta đã điều tra rằng anh Wang đã đến Nhật Bản cùng vợ vào ngày 22/4 với mục đích du lịch. Anh Wang, người đang làm lính cứu hỏa ở Trung Quốc, vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: 'Anh đi mua đồ ăn' và bỏ mặc vợ ở khách sạn. 

Anh Wang nói rằng mình sẽ từ chối trình bày cho đến khi được chỉ định luật sư.

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