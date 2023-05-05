Bắt quả tang chồng ngoại tình qua video livestream danh lam thắng cảnh của người lạ

Thế giới 05/05/2023 11:14

Điều không ngờ đến là trong lúc xem livestream, người phụ nữ phát hiện bóng dáng một người đàn ông rất quen. Cô đã quan sát kỹ hơn để xem là ai thì phát hiện đây chính là người chồng “đầu ấp tay gối”.

Dẫn thông tin theo trang Sina mới đây, một người phụ nữ sống tại Hồ Nam, Trung Quốc đang trông con nhỏ, trong lúc rảnh tay cô đã lướt mạng và vô tình dừng lại tại một livestream về danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Điều không ngờ đến là trong lúc xem livestream, cô phát hiện bóng dáng một người đàn ông rất quen. Cô đã quan sát kỹ hơn để xem là ai thì phát hiện đây chính là người chồng “đầu ấp tay gối”.

Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó, trước đó vài ngày chồng có báo rằng anh ta sẽ đi công tác trong dịp nghỉ lễ nên không thể đưa mẹ con đi chơi. Tuy nhiên người chồng lại không đi công tác như lời mình nói mà đi du lịch với một cô gái trẻ trung. Hai người còn đi giày đôi, hành động thân mật, trò chuyện vui vẻ.

Bắt quả tang chồng ngoại tình qua video livestream danh lam thắng cảnh của người lạ - Ảnh 1
Chồng đi du lịch cùng nhân tình bị vợ bắt quả tang - Ảnh: Sina

Đáng chú ý là vì hành vi ngoại tình của chồng, người phụ nữ đã ghi lại màn hình buổi livestream và đăng tải lên mạng xã hội, công khai chuyện chồng gian díu, lăng nhăng.

Theo người phụ nữ, vì thương chồng đi làm vất vả, nghĩ gia đình còn nhiều thứ phải chi tiêu, cô không đòi đi chơi dịp nghỉ lễ mà ở nhà trông con. Nào ngờ chồng không hề vất vả đi làm mà vui vẻ đi chơi cùng tình nhân, phản bội lại vợ, bỏ mặc con nhỏ, đẩy cuộc hôn nhân của mình vào thế không khỏi cứu vãn.

Sau khi chia sẻ của người phụ nữ được đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự chú ý. Đa số mọi người đều thương cảm cho cô và chỉ trích người chồng trăng hoa, phản bội. Tuy vậy, cũng có người thẳng thắn nói rằng, khi đã công khai mọi chuyện thế này, nên lo nghĩ đến chuyện hậu ly hôn, đòi bồi thường thoả đáng.

Bắt quả tang chồng ngoại tình qua video livestream danh lam thắng cảnh của người lạ - Ảnh 2
Người chồng giữ chặt vợ để cho nhân tình chạy - Ảnh: Sohu

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông và 2 người phụ nữ đang giằng co nhau trên đường, trang Sohu đưa tin. Một trong 2 người phụ nữ điên cuồng lao vào định đánh đối phương. Người đàn ông đứng bên cạnh vội lao vào, kéo một người ra để cho người còn lại chạy thoát. 

Qua lời người này, những người chứng kiến biết được, cô ta và người đàn ông kia là vợ chồng. Người phụ nữ bỏ trốn là nhân tình của anh chồng. Chuyện họ giành giật nhau giữa phố là bởi người vợ bắt quả tang chồng chở nhân tình đi chơi.  Nhìn thấy người thứ ba chạy xa, người vợ càng tức tối gào thét. Cô muốn lao ra túm lấy tình địch nhưng bị chồng ghì tay, siết chặt người.

Những người chứng kiến cho hay, người đàn ông này có bồ và hôm đó anh đưa bạn gái đi chơi. Người vợ nhận được tin liền đến địa điểm hẹn hò của họ và bắt gặp cảnh tượng không muốn thấy. 

Nhìn thấy vợ chặn đầu xe, người chồng hoảng hốt. Chưa kịp phản ứng, vợ anh ta đã lao vào mở cửa xe, kéo người phụ nữ kia ra ngoài để dạy cho cô ta một bài học. Tuy nhiên, anh chồng nhanh chóng giữ vợ lại để nhân tình bỏ chạy.  Cô gái bỏ mặc ánh mắt tò mò của mọi người, lao ra khỏi xe, chạy thật xa trong bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Hình ảnh này sau khi được chia sẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19

Nữ sinh này đã rơi xuống khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến đỉnh tòa nhà. Không rõ có bao nhiêu người đã xem đoạn phát trực tiếp về vụ tự sát, nhưng cảnh sát cho biết họ nhận được "một số" tin phản ánh từ người xem.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 50 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 54 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích