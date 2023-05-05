Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó, trước đó vài ngày chồng có báo rằng anh ta sẽ đi công tác trong dịp nghỉ lễ nên không thể đưa mẹ con đi chơi. Tuy nhiên người chồng lại không đi công tác như lời mình nói mà đi du lịch với một cô gái trẻ trung. Hai người còn đi giày đôi, hành động thân mật, trò chuyện vui vẻ.

Dẫn thông tin theo trang Sina mới đây, một người phụ nữ sống tại Hồ Nam, Trung Quốc đang trông con nhỏ, trong lúc rảnh tay cô đã lướt mạng và vô tình dừng lại tại một livestream về danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Điều không ngờ đến là trong lúc xem livestream, cô phát hiện bóng dáng một người đàn ông rất quen. Cô đã quan sát kỹ hơn để xem là ai thì phát hiện đây chính là người chồng “đầu ấp tay gối”.

Theo người phụ nữ, vì thương chồng đi làm vất vả, nghĩ gia đình còn nhiều thứ phải chi tiêu, cô không đòi đi chơi dịp nghỉ lễ mà ở nhà trông con. Nào ngờ chồng không hề vất vả đi làm mà vui vẻ đi chơi cùng tình nhân, phản bội lại vợ, bỏ mặc con nhỏ, đẩy cuộc hôn nhân của mình vào thế không khỏi cứu vãn.

Đáng chú ý là vì hành vi ngoại tình của chồng, người phụ nữ đã ghi lại màn hình buổi livestream và đăng tải lên mạng xã hội, công khai chuyện chồng gian díu, lăng nhăng.

Sau khi chia sẻ của người phụ nữ được đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự chú ý. Đa số mọi người đều thương cảm cho cô và chỉ trích người chồng trăng hoa, phản bội. Tuy vậy, cũng có người thẳng thắn nói rằng, khi đã công khai mọi chuyện thế này, nên lo nghĩ đến chuyện hậu ly hôn, đòi bồi thường thoả đáng.

Người chồng giữ chặt vợ để cho nhân tình chạy - Ảnh: Sohu

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông và 2 người phụ nữ đang giằng co nhau trên đường, trang Sohu đưa tin. Một trong 2 người phụ nữ điên cuồng lao vào định đánh đối phương. Người đàn ông đứng bên cạnh vội lao vào, kéo một người ra để cho người còn lại chạy thoát.

Qua lời người này, những người chứng kiến biết được, cô ta và người đàn ông kia là vợ chồng. Người phụ nữ bỏ trốn là nhân tình của anh chồng. Chuyện họ giành giật nhau giữa phố là bởi người vợ bắt quả tang chồng chở nhân tình đi chơi. Nhìn thấy người thứ ba chạy xa, người vợ càng tức tối gào thét. Cô muốn lao ra túm lấy tình địch nhưng bị chồng ghì tay, siết chặt người.

Những người chứng kiến cho hay, người đàn ông này có bồ và hôm đó anh đưa bạn gái đi chơi. Người vợ nhận được tin liền đến địa điểm hẹn hò của họ và bắt gặp cảnh tượng không muốn thấy.

Nhìn thấy vợ chặn đầu xe, người chồng hoảng hốt. Chưa kịp phản ứng, vợ anh ta đã lao vào mở cửa xe, kéo người phụ nữ kia ra ngoài để dạy cho cô ta một bài học. Tuy nhiên, anh chồng nhanh chóng giữ vợ lại để nhân tình bỏ chạy. Cô gái bỏ mặc ánh mắt tò mò của mọi người, lao ra khỏi xe, chạy thật xa trong bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Hình ảnh này sau khi được chia sẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc.