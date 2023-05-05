Trúng số gần 36 tỷ, người đàn ông vẫn đi chở hàng thuê, cứ ai thuê gì làm đó

Thế giới 05/05/2023 11:00

Câu chuyện được chia sẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao những ngày vừa qua, bởi từ trước đến nay, mọi người luôn hiếu kỳ những người trúng xổ số tiền tỷ sẽ có cuộc sống mới như thế nào!

Ngày 3/5, một bài viết có tiêu đề "Đây là chia sẻ của một người trúng xổ số" được đăng tải trên một cộng đồng trực tuyến của Hàn Quốc thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng vì câu chuyện bất ngờ phía sau. 

Người đàn ông này đã trúng giải nhất kỳ xổ số thứ 1059 quay ngày 18/3 và nhận được số tiền thưởng khoảng 2,03 tỷ won (khoảng 35,6 tỷ đồng). Số tiền thực tế chưa bao gồm thuế là khoảng 1,395 tỷ won (khoảng 25 tỷ đồng). Ông nói rằng mình không có giấc mơ gì đặc biệt và chỉ trúng xổ số tự động.

Trúng số gần 36 tỷ, người đàn ông vẫn đi chở hàng thuê, cứ ai thuê gì làm đó - Ảnh 1
Bức ảnh chứng thực được đăng tải bởi chủ nhân bài viết, người đã trúng giải nhất trong kỳ quay xổ số lần thứ 1059 vào ngày 18/3 và giành được khoảng 2 tỷ won (khoảng 35.6 tỷ đồng) - Ảnh: The JoongAng 

Ông chia sẻ: “Trúng giải nhất, vợ chồng tôi khóc ròng. Cuối tuần tôi không ngủ được, thứ Hai tôi cho các con đến trường đi học còn mình bắt tàu lên Seoul để nhận tiền thưởng". 

Sau khi nhận được tiền trúng số, ông nói rằng điều khác biệt nhất là 'bên trong tôi. Ông nói:"Tôi đã nhận tiền và trả hết nợ trước. Tôi đã khóc rất nhiều".

Được biết hiện ông đã mua một chiếc xe tải bằng số tiền trúng giải và ký hợp đồng mua một căn hộ. Ông cũng chi sẽ rằng mình đã mua 10 bữa ăn cho một đồng nghiệp trong một tháng và gửi tất cả số tiền còn lại vào tài khoản tiết kiệm.

Trúng số gần 36 tỷ, người đàn ông vẫn đi chở hàng thuê, cứ ai thuê gì làm đó - Ảnh 2

“Trúng giải nhất, vợ chồng tôi khóc ròng. Cứ ai thuê gì làm đó, vất vả mưu sinh, giờ thì thoải mái hơn một chút. Nhưng tôi vẫn đi làm thuê nhận lương theo ngày như trước nay tôi vẫn đang làm" - Ảnh: The JoongAng 

Ông giải bày: "Tôi luôn vật lộn đi làm thuê nhận lương mỗi ngày, nhưng bây giờ vẫn đi làm nhưng công việc thoải mái hơn một chút. Tôi vẫn đi làm thuê mỗi ngày, ai thuê gì thì làm đó". 

"Ngay cả bây giờ, hiện thực giống như một giấc mơ. Tôi cứ cười khi ra ngoài làm việc vào lúc bình minh. Thậm chí nước mắt tôi cứ tuôn ra cả khi tôi đang viết bài chia sẻ này."

Cuối cùng, ông chia sẻ thêm: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui với nhiều người. Tôi chúc cho những ai đọc được bài viết này cũng gặp nhiều may mắn". 

 

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội hậu trúng số

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