Đi thăm mộ bố chồng về, cô con dâu trúng giải nhất xổ số 35 tỷ VND

Thế giới 11/04/2023 20:07

Sau khi đi thăm mộ bố chồng về còn chút tiền lẻ, cô con dâu mua 2 tờ vé số và bất ngờ khi trúng được giải nhất trị giá lên đến khoảng 35 tỷ VND.

Một người phụ nữ đã mua vé số ở cửa hàng xổ số gần đó sau khi đi thăm mộ của bố chồng về và trúng được giải nhất trị giá lên đến 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ VND). Trước đó, khoảng một tháng cô cũng đã trúng giải nhì.

Vào ngày 4/4, theo trang web của công ty ký gửi xổ số, một người phụ nữ đã giành được giải nhất trong tờ vé số Spitto 2000 thứ 47 được mua tại một cửa hàng ở Hwaseong, Gyeonggi-do. Số tiền thưởng mỗi tấm vé trị giá 1 tỷ won (khoảng hơn 17 tỷ VND), tổng cộng là 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ VND). 

Đi thăm mộ bố chồng về, cô con dâu trúng giải nhất xổ số 35 tỷ VND - Ảnh 1
Người phụ nữ đã giành được giải nhất trong tờ vé số Spitto 2000 thứ 47. Ảnh: Nate

Người phụ nữ này cho biết: “Tôi nghĩ mình trúng được giải nhì là do vận may nhìn thấy đầu năm. Sau khi trải nghiệm với kết quả trúng lớn, tôi cũng bắt đầu mua Spitto 2000”.

Được biết vào cuối tháng 3, khi đến thăm mộ bố chồng về còn ít tiền lẻ cô đã mua 2 vé Spitto 2000 tại một cửa hàng xổ số gần đó và trúng giải nhất.

Cô chia sẻ rằng gần đây mình cũng có mơ thấy giấc mơ trúng xổ số, “Tôi rất biết ơn người cha quá cố đã cho tôi một món quà để tôi có thể sống thoải mái cùng mẹ. Số tiền trúng thưởng, tôi dự định sửa sang lại ngôi nhà của mẹ mình và sống cùng gia đình. Tôi nghĩ người cha quá cố đã cho tôi cơ hội ngàn năm có một. Cảm ơn cha”.

Theo Nate

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Khi được hỏi động cơ đi làm của mình, người phụ nữ này thẳng thắn thừa nhận “Tôi không làm việc ở nhà hàng vì tiền. Tôi không thiếu tiền”.

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