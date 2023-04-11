CLIP: Danh tính nữ công nhân rửa bát lái xế sang Bentley trị giá hơn 18 tỷ khiến chủ nhà hàng hốt hoảng

Thế giới 11/04/2023 14:09

Khi được hỏi động cơ đi làm của mình, người phụ nữ này thẳng thắn thừa nhận “Tôi không làm việc ở nhà hàng vì tiền. Tôi không thiếu tiền”.

Danh tính của một công nhân rửa bát lái xế sang trị giá hàng chục tỷ đồng đi làm đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo các báo cáo như China Times ngày 6/4, cảnh một nhân viên làm việc tại một nhà hàng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đi làm trên chiếc xe Bentley đã bị bắt gặp và nhanh chóng lan truyền trên Weibo, một dịch vụ mạng xã hội (SNS) của Trung Quốc.

CLIP: Danh tính nữ công nhân rửa bát lái xế sang Bentley trị giá hơn 18 tỷ khiến chủ nhà hàng hốt hoảng - Ảnh 1

Cảnh một nhân viên nhà hàng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lái chiếc Bentley sang trọng đi làm. Chụp từ một video được đăng trên Weibo, Trung Quốc. 

Một đoạn video được đăng trên Weibo cho thấy một phụ nữ trung niên, mặc áo sơ mi sọc hồng, đeo tạp dề và đi ủng bước xuống từ chiếc Bentley. 

Ngay sau khi người phụ nữ xuống xe, cô ấy đi vào nhà hàng để làm việc. Cô được cho là đang làm những công việc lao động như rửa bát, dọn dẹp và phục vụ tại một nhà hàng. 

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông địa phương, cô cho biết: “Ở nhà thật buồn chán đến nỗi tôi cảm thấy tồi tệ nếu mình không rửa bát dù chỉ một ngày. Tôi dành thời gian làm việc và trải nghiệm cuộc sống mới”.

Cô cũng nói rằng mình không làm việc ở nhà hàng vì tiền, "tôi không thiếu tiền".

Chính con gái ông đã lái chiếc Bentley chở cô đến nhà hàng.

Cô con gái nói rằng bản thân đã hết sức ngăn cản mẹ mình đi làm ở nhà hàng nhưng bà ấy không thể bỏ được tính bướng bỉnh của mình, cuối cùng cô đành quyết định đưa bà đến nhà hàng.

Trước bài báo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thắc mắc và cho rằng “Có phải liệu người phụ nữ này là một người nghiện công việc thực sự hay không” , “Bà ấy đi làm vì đam mê”.

Theo World Daily 

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