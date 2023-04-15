Một tội phạm tình dục trúng xổ số nhận được 7,2 triệu bảng Anh (tương đương 209 tỷ đồng) tiền trúng giải.

Vào ngày 14/4 (giờ địa phương), Daily Star, một hãng truyền thông của Anh, đưa tin rằng Iorworth Hoare, 70 tuổi, vừa nhận được tất cả số tiền trúng xổ số.

Iorworth Hoare trúng số vào tháng 8 năm 2004, khi ông đang thụ án tù chung thân vì 1 tội xâm hại tình dục, 2 tội cố gắng tấn công tình dục và 3 tội quấy rối tình dục.

Ảnh minh họa: gettyimagesBank

Iorworth Hoare bị giam trong một nhà tù mở hạng D, nơi có thể ra ngoài vào cuối tuần. Vào thời điểm đó, ông đã mua một tờ vé số, giành được vị trí đầu tiên và nhận được một số tiền lớn.

Iorworth Hoare thuê đội ngũ luật sư bào chữa và được ân xá. Ông mua một biệt thự sang trọng ở Newcastle và tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Lowas Hoare. Ảnh: Daily Mirror

Tuy nhiên, nghe nói là tiền trúng xổ số chỉ có thể được sử dụng khi có sự đồng ý của những người quản lý quỹ, chẳng hạn như các quan chức Bộ Nội vụ, luật sư và kế toán.

Vì vậy, ông đã bắt đầu một vụ kiện vào năm 2008 để giành quyền kiểm soát số tiền trúng xổ số của mình và sau cuộc kiện tụng pháp lý kéo dài 15 năm, Iorworth Hoare đã có toàn quyền sử dụng số tiền đó.

Được biết, Lowas Hoare không chỉ nhận được tiền trúng xổ số mà còn cả tiền lãi tích lũy trong thời gian đó.

Lowas Hoare. Ảnh: gettyimagesBank

Cư dân mạng đã phản ứng giận dữ với kết quả này, nói rằng: "Thật sốc khi một kẻ hiếp dâm lại trúng giải nhất xổ số", "Có vẻ như công lý đã biến mất" hay "Ngay từ đầu, ông ấy không nên được ân xá”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-toi-pham-hiep-dam-mua-xo-so-khi-i-nghi-cuoi-tuan-trong-tu-trung-209-ty-ong-572793.html