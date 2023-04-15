Clip: Con gái 5 tuổi không chịu đến trường, bà mẹ chơi lớn mua tặng ngay ô tô Mercedes 9,5 tỷ đồng để tạo động lực cho con đi học

Thế giới 15/04/2023 06:34

“Con không đi học đâu”, “Con muốn một chiếc Mercedes G-Wagon hoặc một chiếc BMW”, bà mẹ tặng ngay chiếc Mercedes-Benz sang chảnh nhân dịp sinh nhật để tạo động lực thuyết phục con đi học.

Vào ngày 11/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến 'goody25' đưa tin câu chuyện về một người mẹ đã bỏ ra 1,79 triệu ringgit (khoảng 9,5 tỷ đồng) mua chiếc Mercedes-Benz để làm quà sinh nhật cho cô con gái 5 tuổi của mình.

Farhana Zahra, người phụ nữ Malaysia, là một nữ doanh nhân thành đạt, cô đã chia sẻ video về bữa tiệc sinh nhật lần thứ 5 dành cho cô con gái trên tài khoản TikTok của mình vào ngày 10/4 vừa qua.

Farhana Zahra nói: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 của con gái. Tôi rất vui vì con gái tôi đã có được chiếc Mercedes G-Wagon mà nó muốn”.

Clip: Con gái 5 tuổi không chịu đến trường, bà mẹ chơi lớn mua tặng ngay ô tô Mercedes 9,5 tỷ đồng để tạo động lực cho con đi học - Ảnh 1
Bé Fatima hào hứng đứng bên cạnh ba mẹ cùng em gái trước chiếc Mercedes Benz G-Wagon. Ảnh chụp màn hình từ video tài khoản TikTok 'farhanazahra91'

Trong video được chia sẻ, có hình ảnh bé gái bước ra khỏi bữa tiệc sinh nhật, nắm tay mẹ, mặc váy trắng và che mắt bằng miếng che màu đen.

Một lúc sau, bé gái tháo khăn bịt mắt và không giấu nổi nụ cười bất ngờ đầy hào hứng khi nhìn thấy chiếc xe mà mình hằng ao ước trước mắt.

Theo Farhana, cô con gái 5 tuổi của cô đã đòi một chiếc Mercedes G-Wagon hoặc BMW màu xanh lá cây là quà sinh nhật.

Lúc này, Farhana đang rất đau đầu vì cô con gái bị ốm chỉ sau ngày đầu tiên đi học vào tháng 1 năm ngoái và không chịu quay lại trường dù sau đó đã hết ốm.

Cuối cùng, Farhana đã mua chiếc Mercedes Benz G-Wagon mà cô con gái mong muốn để đổi lấy lời hứa “con phải đi học”.

Để thuyết phục con gái đi học, Farhana đã chi số tiền khổng lồ 1,79 triệu ringgit (khoảng 9,5 tỷ đồng) để mua chiếc Mercedes Benz G-Wagon.

Farhana bày tỏ mong muốn của mình: “Tôi đã mua chiếc xe mà con gái tôi muốn, vì vậy tôi hy vọng nó sẽ đi học và trở thành bác sĩ”.

Trước đó, vào tháng 4, Farhana đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một video khoe khối tài sản kếch xù của mình trên TikTok, chẳng hạn như khoe một bọc tiền mà cô đã rút 500 triệu ringgit (khoảng 2.600 tỷ đồng) tiền mặt từ ngân hàng.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội thuyết phục con đi học

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