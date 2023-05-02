Khách du lịch Trung Quốc vui chơi trở lại, doanh số sòng bạc Macau tăng vọt 445% trong tháng 4

Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường (tăng 393%) và là doanh số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Tờ Bloomberg News đưa tin vào ngày 1/5 (giờ địa phương) rằng doanh thu tháng 4 tại các sòng bạc Macau đạt mức cao nhất trong hơn ba năm nhờ lượng khách du lịch Trung Quốc.

Bloomberg News trích dẫn dữ liệu từ chính quyền Macau, báo cáo rằng doanh số bán trò chơi sòng bạc trong tháng 4 của Macau đã tăng 449,9% lên 14,7 tỷ Pataca (khoảng 43 nghìn tỷ won) so với cùng tháng năm ngoái.

Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường (tăng 393%) và là doanh số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Tuy nhiên, doanh số này vẫn thấp hơn 30% so với năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Chính quyền Macau dự kiến ​​​​sẽ có trung bình hơn 70.000 du khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động Trung Quốc kéo dài 5 ngày (kéo dài đến ngày 3/5).

Con số này tương đương với 64% lượng khách trong kỳ nghỉ lễ vào tháng 5/2019.

Ngành công nghiệp sòng bạc, chiếm 80% doanh thu thuế của Macau, đang phục hồi nhanh chóng sau khi Trung Quốc phục hồi sau dịch vào tháng 1.

Tuy nhiên, trong thời kỳ ba năm đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp sòng bạc không thể vận hành đầy đủ các cơ sở khách sạn do nhiều nhân viên rời đi.

Trước tình hình đó, khi lượng khách du lịch tăng lên, giá khách sạn tăng cao hơn mức của năm 2019.

Do đó, một số du khách đang thay đổi điểm đến của họ ở nơi khác.

Sand China, một công ty sòng bạc ở Macau, thông báo họ chỉ vận hành khoảng 7.700 phòng, tương đương 62% tổng số, trong quý đầu tiên trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, đồng thời cho biết dự kiến ​​vận hành 100% trước kỳ nghỉ hè.

Trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, các nhà phân tích dự đoán rằng doanh số sòng bạc của Macau trong năm nay sẽ phục hồi lên 56% so với năm 2019 và 71% vào năm tới.

Cư dân Hồng Kông được phép vào Macau bằng ô tô kể từ tháng 7 năm nay Chính quyền Hồng Kông và Macau có kế hoạch nhận đơn đăng ký từ các tài xế tư nhân Hồng Kông từ ngày 1/6 và cấp thẻ đi và đến giữa hai bên.

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