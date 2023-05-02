Khách du lịch Trung Quốc vui chơi trở lại, doanh số sòng bạc Macau tăng vọt 445% trong tháng 4

Thế giới 02/05/2023 16:21

Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường (tăng 393%) và là doanh số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Tờ Bloomberg News đưa tin vào ngày 1/5 (giờ địa phương) rằng doanh thu tháng 4 tại các sòng bạc Macau đạt mức cao nhất trong hơn ba năm nhờ lượng khách du lịch Trung Quốc.

Bloomberg News trích dẫn dữ liệu từ chính quyền Macau, báo cáo rằng doanh số bán trò chơi sòng bạc trong tháng 4 của Macau đã tăng 449,9% lên 14,7 tỷ Pataca (khoảng 43 nghìn tỷ won) so với cùng tháng năm ngoái.

Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường (tăng 393%) và là doanh số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Tuy nhiên, doanh số này vẫn thấp hơn 30% so với năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Chính quyền Macau dự kiến ​​​​sẽ có trung bình hơn 70.000 du khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động Trung Quốc kéo dài 5 ngày (kéo dài đến ngày 3/5).

Con số này tương đương với 64% lượng khách trong kỳ nghỉ lễ vào tháng 5/2019.

Ngành công nghiệp sòng bạc, chiếm 80% doanh thu thuế của Macau, đang phục hồi nhanh chóng sau khi Trung Quốc phục hồi sau dịch vào tháng 1. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ ba năm đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp sòng bạc không thể vận hành đầy đủ các cơ sở khách sạn do nhiều nhân viên rời đi.

Trước tình hình đó, khi lượng khách du lịch tăng lên, giá khách sạn tăng cao hơn mức của năm 2019.

Do đó, một số du khách đang thay đổi điểm đến của họ ở nơi khác.

Sand China, một công ty sòng bạc ở Macau, thông báo họ chỉ vận hành khoảng 7.700 phòng, tương đương 62% tổng số, trong quý đầu tiên trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, đồng thời cho biết dự kiến ​​vận hành 100% trước kỳ nghỉ hè.

Trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, các nhà phân tích dự đoán rằng doanh số sòng bạc của Macau trong năm nay sẽ phục hồi lên 56% so với năm 2019 và 71% vào năm tới.

Cư dân Hồng Kông được phép vào Macau bằng ô tô kể từ tháng 7 năm nay

Cư dân Hồng Kông được phép vào Macau bằng ô tô kể từ tháng 7 năm nay

Chính quyền Hồng Kông và Macau có kế hoạch nhận đơn đăng ký từ các tài xế tư nhân Hồng Kông từ ngày 1/6 và cấp thẻ đi và đến giữa hai bên.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống doanh số sòng bạc Macau

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 17 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 18 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 19 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 23 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 30 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 33 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích