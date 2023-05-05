Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành "chúa đảo"

Thế giới 05/05/2023 10:27

Hòn đảo nằm gần Nicaragua, là nơi lý tưởng để bơi lội, câu cá và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Toàn bộ hòn đảo Caribe này có thể là của bạn với giá 475.000 USD (gần 10 tỷ đồng)

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 1

Đảo Iguana, một hòn đảo tư nhân có nhà riêng và nhân viên, hiện đang được rao bán trên thị trường.

Bất động sản, được niêm yết bởi Private Islands, nằm cách bờ biển Bluefields, Nicaragua gần 20 km.

Đảo Iguana đi kèm với năm mẫu đất

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 2

Và vẫn còn nhiều chỗ để thêm sân bay trực thăng và bể bơi của riêng bạn

Có một ngôi nhà ba phòng ngủ trên đảo

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 3

Theo Private Islands, dinh thự đã được "xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại".

Ngôi nhà được sơn màu sắc tươi sáng, vui vẻ

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 4

Những bức tường màu vàng phù hợp với khung cảnh nhiệt đới.

Ngoài ra còn có một nhà bếp, phòng khách và phòng ăn

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 5

Bạn cũng sẽ có hai phòng tắm, cũng như một quầy bar.

Bạn có thể thưởng ngoạn tầm nhìn ra Biển Caribê khi ngồi trên hiên nhà có mái che

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 6

Hòn đảo có tầm nhìn 360 độ ra làn nước trong xanh như ngọc.

Hoặc tản bộ trên lối đi được lát ván xuyên qua nơi nghỉ này

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 7

Tháp quan sát cao khoảng 8,5 m cung cấp thêm tầm nhìn ra cả đại dương và các khu rừng nhiệt đới gần đó.

Ngoài ra còn có thêm chỗ ở cho nhân viên trên đảo

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 8

Theo Private Islands, đội ngũ nhân viên lâu năm hiện tại của Iguana Island - bao gồm người quản lý tại chỗ và những người chăm sóc - sẵn sàng ở lại với chủ mới.

Ngôi nhà được bao quanh bởi những tán lá tươi tốt và những đàn bướm đang di cư…

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 9

Những cây dừa và cây chuối cũng mang lại nhiều bóng mát và sự riêng tư.

… cùng với tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương.

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 10

Khu vực này được biết đến với cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên mặt nước.

Bạn có thể ngâm mình trong vùng biển Caribe

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 11

Phía tây của Đảo Iguana yên tĩnh và những người bơi lội có thể tiếp cận.

Hoặc có thể tận hưởng đi câu cá

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 12

Cá hồng, cá thu và cá nhồng đều có thể được đánh bắt từ bến tàu của hòn đảo hoặc bạn có thể mạo hiểm ra khơi để đánh bắt cá ngừ, cá bống và cá bơn.

Ngoài ra còn có rất nhiều loài cá nhiệt đới để chiêm ngưỡng khi bạn chọn lặn xuống biển

Đảo Iguana nằm bên dưới vành đai bão và có "nhiệt độ dễ chịu quanh năm"

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 13

Đồng thời, có rất ít côn trùng hoạt động quanh khu vực này

Có dịch vụ di động, internet và TV trên Đảo Iguana

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 14

Nguồn cung cấp cũng có thể dễ dàng tiếp cận nhờ gần Bluefields.

Có các chuyến bay hàng ngày từ Mỹ đến Managua, thủ đô của Nicaragua

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 15

Sau đó, chỉ mất 45 phút đi máy bay đến Bluefields, Nicaragua, nơi người ta có thể dễ dàng bắt thuyền đến đảo Iguana.

Đảo Iguana có thể được biến thành một nơi nghỉ dưỡng, một căn hộ cho thuê trên Airbnb hoặc chỉ đơn giản là một địa điểm để dành cho sự riêng tư

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành 'chúa đảo' - Ảnh 16

Được biết, Nicaragua không đánh thuế thu nhập có nguồn gốc nước ngoài và có chi phí sinh hoạt thấp.

Private Islands cho biết họ cũng có thể hỗ trợ chủ sở hữu tiếp theo thiết lập một kế hoạch cho thuê nếu họ chọn lối đi đó cho tài sản.

14 điều nên tránh khi dọn dẹp nếu không muốn "rước mệt" vào người

14 điều nên tránh khi dọn dẹp nếu không muốn "rước mệt" vào người

Nếu đang dọn dẹp nhà cửa nên tránh 14 điều sau để tránh mất thời gian, tiền bạc và công sức.

Xem thêm
Từ khóa:   hòn đảo tin thế giới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 51 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 55 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích