Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành "chúa đảo"

Toàn bộ hòn đảo Caribe này có thể là của bạn với giá 475.000 USD (gần 10 tỷ đồng)

Đảo Iguana, một hòn đảo tư nhân có nhà riêng và nhân viên, hiện đang được rao bán trên thị trường.

Đảo Iguana đi kèm với năm mẫu đất

Và vẫn còn nhiều chỗ để thêm sân bay trực thăng và bể bơi của riêng bạn

Có một ngôi nhà ba phòng ngủ trên đảo

Theo Private Islands, dinh thự đã được "xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại".

Ngôi nhà được sơn màu sắc tươi sáng, vui vẻ

Những bức tường màu vàng phù hợp với khung cảnh nhiệt đới.

Ngoài ra còn có một nhà bếp, phòng khách và phòng ăn

Bạn cũng sẽ có hai phòng tắm, cũng như một quầy bar.

Bạn có thể thưởng ngoạn tầm nhìn ra Biển Caribê khi ngồi trên hiên nhà có mái che

Hòn đảo có tầm nhìn 360 độ ra làn nước trong xanh như ngọc.

Hoặc tản bộ trên lối đi được lát ván xuyên qua nơi nghỉ này

Tháp quan sát cao khoảng 8,5 m cung cấp thêm tầm nhìn ra cả đại dương và các khu rừng nhiệt đới gần đó.

Ngoài ra còn có thêm chỗ ở cho nhân viên trên đảo

Theo Private Islands, đội ngũ nhân viên lâu năm hiện tại của Iguana Island - bao gồm người quản lý tại chỗ và những người chăm sóc - sẵn sàng ở lại với chủ mới.

Ngôi nhà được bao quanh bởi những tán lá tươi tốt và những đàn bướm đang di cư…

Những cây dừa và cây chuối cũng mang lại nhiều bóng mát và sự riêng tư.

… cùng với tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương.

Khu vực này được biết đến với cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên mặt nước.

Bạn có thể ngâm mình trong vùng biển Caribe

Phía tây của Đảo Iguana yên tĩnh và những người bơi lội có thể tiếp cận.

Hoặc có thể tận hưởng đi câu cá

Cá hồng, cá thu và cá nhồng đều có thể được đánh bắt từ bến tàu của hòn đảo hoặc bạn có thể mạo hiểm ra khơi để đánh bắt cá ngừ, cá bống và cá bơn.

Ngoài ra còn có rất nhiều loài cá nhiệt đới để chiêm ngưỡng khi bạn chọn lặn xuống biển

Đảo Iguana nằm bên dưới vành đai bão và có "nhiệt độ dễ chịu quanh năm"

Đồng thời, có rất ít côn trùng hoạt động quanh khu vực này

Có dịch vụ di động, internet và TV trên Đảo Iguana

Nguồn cung cấp cũng có thể dễ dàng tiếp cận nhờ gần Bluefields.

Có các chuyến bay hàng ngày từ Mỹ đến Managua, thủ đô của Nicaragua

Sau đó, chỉ mất 45 phút đi máy bay đến Bluefields, Nicaragua, nơi người ta có thể dễ dàng bắt thuyền đến đảo Iguana.

Đảo Iguana có thể được biến thành một nơi nghỉ dưỡng, một căn hộ cho thuê trên Airbnb hoặc chỉ đơn giản là một địa điểm để dành cho sự riêng tư

Được biết, Nicaragua không đánh thuế thu nhập có nguồn gốc nước ngoài và có chi phí sinh hoạt thấp.

Private Islands cho biết họ cũng có thể hỗ trợ chủ sở hữu tiếp theo thiết lập một kế hoạch cho thuê nếu họ chọn lối đi đó cho tài sản.