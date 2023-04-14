14 điều nên tránh khi dọn dẹp nếu không muốn "rước mệt" vào người

Sau đây là 14 điều nên tránh khi dọn dẹp nhà cửa.

Dọn dẹp nhà cửa là một công việc ai cũng đã từng làm một lần. Nhưng để hiểu rõ cần phải tránh điều gì khi dọn dẹp nhà cửa thì không phải người nào cũng nắm rõ.

Theo General Electric Appliances , công ty sản xuất thiết bị nhà bếp, để đạt được kết quả tốt nhất, đồ dùng bằng bạc nên được "trộn và phân bổ đều" khi bạn cho vào máy rửa chén.

Nâng bình cà phê là không đủ để ngăn chặn sự tích tụ trên đó.

Carolyn Forte , giám đốc Phòng thí nghiệm vệ sinh và thiết bị gia dụng của Viện Good Housekeeping, nói với Good Housekeep rằng máy pha cà phê thực sự nên được tháo rời và làm sạch bằng xà phòng sau mỗi lần sử dụng.

Lau cửa sổ khi trời nắng có thể dẫn đến kính sẽ có vệt sọc

Theo Good Housekeeping Institute , sức nóng của mặt trời làm nóng kính có thể khiến chất tẩy rửa khô quá nhanh, tạo thành vệt trước khi bạn có cơ hội lau sạch.

Cảm nhận kính bằng đầu ngón tay trước khi bắt đầu rửa. Nếu kính mát khi chạm vào, bạn sẽ có khả năng sáng bóng tốt hơn.

Để bàn chải cọ bồn cầu lên giá đỡ có thể khiến vi khuẩn phát triển

Việc chà sạch bên trong bồn cầu và đặt lại bàn chải ướt và bẩn lên giá đỡ không phải là vệ sinh. Môi trường ẩm ướt bên trong giá là nơi lý tưởng để vi khuẩn phát triển.

Vì thế, chuyên gia dịch vụ vệ sinh Esther Gantus khuyên rằng bàn chải toilet nên được ngâm thường xuyên trong chất khử trùng ít nhất là vài giờ để giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Sử dụng quá nhiều bột giặt thực sự có thể làm hỏng quần áo và máy giặt của bạn.

Mary Gagliardi, một nhà khoa học tại The Clorox Company cho biết việc thêm nhiều hơn lượng bột giặt được khuyến cáo trong một lần giặt có thể gây tích tụ cặn trên quần áo và có thể gây thêm áp lực cho động cơ và các bộ phận bên trong máy giặt.

Sẽ làm hỏng thớt gỗ nếu cho vào máy rửa chén

Theo Cuttingboard.com, việc để thớt của bạn ngâm trong nước có thể khiến các sợi gỗ bị cong vênh và nứt nẻ.

Theo thời gian, điều này có thể gây ra các vết nứt nhỏ cho phép các hạt thức ăn và vi khuẩn ẩn nấp và không thể làm sạch trong tương lai. Thay vào đó, hãy sử dụng nước nóng và xà phòng để chà sạch chúng.

Sử dụng thuốc tẩy trên thép không gỉ có thể làm hỏng bề mặt của các thiết bị

Thuốc tẩy clo có thể làm đổi màu và làm hỏng thép không gỉ. Vì thế Viện Vệ sinh Hoa Kỳ khuyên bạn nên làm sạch các thiết bị bằng thép không gỉ của mình bằng khăn sợi nhỏ nhúng vào nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ.

Ngâm vết bẩn trên thảm bằng chất tẩy rửa có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Theo bà Forte, làm ướt vết bẩn trên thảm bằng chất tẩy rửa có thể để lại một lớp cặn dính có thể dẫn đến việc bẩn thêm nặng hơn.

Sự ẩm ướt dư thừa cũng có thể thấm xuyên qua thảm đến đệm và sàn bên dưới, dẫn đến hư hỏng và có thể gây ra sự phát triển của nấm mốc.

Một phương pháp tốt hơn là nhẹ nhàng phun xịt chất tẩy rửa lên vết bẩn và sử dụng nhiều khăn sạch, thấm hút để vỗ vết bẩn.

Rửa sạch bàn chải đánh răng bằng nước thường có thể để lại vi khuẩn

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), bàn chải đánh răng được phát hiện là nơi chứa vi khuẩn. Vì thế nên ngâm bàn chải của bạn trong nước oxy già hoặc nước súc miệng Listerine, có thể làm giảm khoảng 85% lượng vi khuẩn trên bàn chải.

Rửa sạch đồ thủy tinh trước khi cho vào máy rửa chén có thể gây hại.

Theo Hunker , một trang web cải thiện nhà cửa, bằng cách rửa sơ bộ đồ thủy tinh của bạn trước khi cho vào máy rửa chén, bạn thực sự đang để chất tẩy rửa đó tác động trực tiếp lên bề mặt thủy tinh. Điều này sẽ gây ra hiện tượng "vết ăn mòn" vĩnh viễn” khiến kính bị đục. Vì thế không nên rửa trước khi đưa vào máy.

Việc vệ sinh máy hút bụi của bạn không chỉ đơn thuần là dọn sạch bàn chải con lăn

Nếu máy hút bụi không được làm sạch thường xuyên, các mảnh vụn có thể tích tụ trong lỗ thông hơi và bị thổi ngược ra ngoài không khí, thậm chí làm hỏng động cơ.

Theo Merry Maids, bạn có thể ngăn thảm họa máy hút bụi xảy ra bằng cách đổ bụi và rác từ túi hoặc hộp chứa khi nó đã đầy khoảng một nửa. Đồng thời, bạn nên tháo rời máy hút bụi và lau sạch tất cả.

Rửa chảo gang bằng xà phòng có thể phá vỡ lớp phủ bảo vệ.

Theo The Kitchn , các đầu bếp tại gia không nên sử dụng xà phòng hoặc miếng cọ xoong nồi búi sắt lên chảo gang, cũng như không nên cho chúng vào máy rửa chén. Thay vào đó, bạn nên chà nhẹ chảo khi chảo vẫn còn ấm.

Sử dụng khăn tắm gia đình và xà phòng rửa chén để rửa xe có thể làm hỏng lớp sáp và sơn.

Việc đó có thể gây ra những vết xước nhỏ khiến lớp sơn trông xỉn màu hơn theo thời gian. Thay vào đó, chủ sở hữu ô tô nên chuyển sang khăn sợi nhỏ nhẹ nhàng hơn trên sáp và sơn ô tô.

Sử dụng nước rửa chén có thể làm hỏng lớp sáp xe. Thay vào đó, họ có thể sử dụng xà phòng ô tô có độ pH cân bằng.

Rèm phòng tắm có thể bắt đầu phát triển nấm mốc nếu chúng không được làm sạch đúng cách.

Theo thời gian, rèm cửa bằng nhựa và vải có thể phát triển nấm mốc gây mất thẩm mỹ và thậm chí làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng. Để giữ cho rèm tắm của bạn trông đẹp mắt và có mùi thơm, bạn nên đưa chúng vào máy giặt.

Theo Business Insider