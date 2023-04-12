Lối sống tối giản trong căn nhà nhỏ làm từ vỏ container

Bác sĩ sức khỏe tâm thần 43 tuổi sinh ra ở Singapore và chuyển đến New Zealand năm 15 tuổi để theo học trường nội trú.

Low mơ ước được thiết kế một ngôi nhà nhỏ sau khi xem một số video trên mạng. Anh bắt đầu xây dựng ngôi nhà vào tháng 7 năm 2020.

Trước khi làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, Low là một kiến ​​trúc sư. Anh lấy bằng cử nhân kiến ​​trúc cảnh quan tại Đại học Lincoln năm 2004 và bằng thạc sĩ thiết kế đô thị tại Đại học Auckland năm 2010.

Low sống ở thung lũng của Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand và ngôi nhà của anh chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút lái xe Điều đó giúp Low dễ dàng di chuyển đến thành phố, nơi anh làm cố vấn tâm lý.

Low cho biết đã chi khoảng 190.000 đô la New Zealand cho lớp vỏ và khoảng 30.000 đô la New Zealand cho sân thượng.

Sau đó, anh chỉ mất hai tháng để hoàn thành phần vỏ của ngôi nhà thông qua một nhà thầu xây dựng. Phần còn lại là anh tự thiết kế bao gồm kiến ​​trúc và nội thất của ngôi nhà.

Tuy nhiên để có một căn nhà như hiện tại, Low đã rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm và thuê được mảnh đất này vào tháng 1 năm ngoái.

Anh chia sẻ: “Chọn được địa điểm này, tôi đang cảm thấy mình như trúng giải độc đắc”.

Low cho biết trước khi ngôi nhà được xây dựng, không có gì trên đất ngoài một chuồng gà. Ngoài việc tạo cảnh quan xung quanh, Low đã phải mất ba tháng để thiết kế nội thất trong nhà.

“Tôi đã phải suy nghĩ nhiều về cách làm sao để đưa điện, nước và hệ thống ống xả thải vào nhà. Tôi cảm thấy rất kiệt sức. Tôi thậm chí còn nghĩ, 'Tại sao mình lại làm việc này?’”,Low nói.

Thiết kế hòa hợp với môi trường

Theo Business Insider, Low muốn thiết kế ngôi nhà của mình càng liền mạch với môi trường càng tốt. Sân hiên ngoài trời có tầm nhìn ra đồng cỏ rộng lớn khiến Low có cảm giác không gian này là “công viên cá nhân” của mình.

“Tôi thích khả năng hòa nhập với môi trường mà tôi có”, Low cho hay

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ của Fabian Low

Các phần của ngôi nhà được trang bị cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cho phép tầm nhìn gần như toàn cảnh ra cảnh quan thiên nhiên. Ngoài ra, hiên được trang bị bếp ngoài trời, nơi Low có thể nấu các món ăn châu Á thơm ngon.

Low đã thiết kế một gác xép phía trên không gian bếp, nơi anh có thể làm vườn trong nhà, đọc và ngồi thiền.

Low muốn tạo ra một ngôi nhà hòa hợp với môi trường. Bằng chứng là ngôi nhà được làm từ các thùng container vận chuyển, có bề mặt bằng sắt và được trang trí bằng gỗ.

Hiện ngôi nhà của Low rất nhỏ và chỉ rộng hơn 30m2 .Vì thế anh muốn thiết kế ngôi nhà với trần nhà cao để không gian không bị chật chội.

Không giống như những ngôi nhà nhỏ bình thường, nhà của Low có những tiện nghi hiện đại.

Ví dụ, khu vực phòng khách cũng được trang bị lò sưởi hiện đại. Ngoài ra, nó còn được thiết kế với một lò đốt gỗ Bosca mà Low nói là đa dụng và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nấu ăn.

Ngôi nhà 4 phòng

Ở phòng bếp, anh đã thiết kế một căn bếp rộng rãi, được trang bị các trạm chuẩn bị thực phẩm, bếp ga 4 lò, nồi nướng và vài bộ dụng cụ nấu ăn.

Low nói rằng anh không tối giản phần bếp của nhà mình. “Tôi chỉ dành nhiều thời gian để nấu ăn và tôi thích nó”.

Ngoài ra Low cũng thiết kế hai nơi lưu trữ ở hai bên tủ lạnh.

Ở phòng khách, Low trang trí không gian với hàng chục vật dụng cá nhân như tượng Thái cực quyền và các nhạc cụ Trung Quốc thu nhỏ. “Mọi thứ trong ngôi nhà này đều có một câu chuyện, mọi thứ đều có lịch sử”, Low cho biết.

Ngôi nhà tí hon của Fabian Low nhìn từ trên cao

Ngoài ra còn có một tấm nệm có thể chuyển đổi thành giường, ghế sofa và hai ghế dài cùng với một máy chiếu lên tường.

Còn với phòng tắm thì được giấu ở cuối nhà. Bồn rửa mặt, nhà vệ sinh và vòi hoa sen được thiết kế tách biệt với nhau. Ngoài ra, bồn cầu trong nhà anh có trang bị vòi xịt vệ sinh. Low cho biết, việc xây dựng phần này của ngôi nhà không hề dễ dàng.

Ở phòng ngủ, Low đã thiết kế một phần của tường gác xép được phủ lông thú, điều này là một phần của ý tưởng của anh để thiết kế một “hang gấu” nhằm mang lại hiệu ứng ấm cúng cho không gian, đặc biệt là với trần thấp.

Cuối cùng, anh thừa nhận rằng sống trong những ngôi nhà container vận chuyển không phải là một lựa chọn đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những người sống trong các căn hộ cao tầng ở nơi anh sinh ra, Singapore. Nhưng anh tin rằng điều đó không thể ngăn họ biến những không gian này thành của riêng họ.

“Hãy để không gian của bạn thể hiện câu chuyện của bạn. Vấn đề không phải là kích thước mà là cách bạn sử dụng không gian”, Low nói.

Theo Business Insider