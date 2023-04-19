Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19

Thế giới 19/04/2023 15:05

Nữ sinh này đã rơi xuống khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến đỉnh tòa nhà. Không rõ có bao nhiêu người đã xem đoạn phát trực tiếp về vụ tự sát, nhưng cảnh sát cho biết họ nhận được "một số" tin phản ánh từ người xem.

Theo thông tin từ The Korea Times, cảnh sát Gangnam Seoul xác nhận một nữ sinh đã tử vong sau khi rơi từ tầng 19 toàn nhà gần ga Gangnam, Seoul vào lúc 14h30 ngày 16/4. Cô được cho là bị trầm cảm nặng. Tên và tuổi chính xác của nạn nhân được giữ kín.

Vụ việc được phát trực tiếp trên Instagram, được hàng chục người xem và được báo cảnh sát. Nữ sinh này đã rơi xuống từ tòa nhà cao tầng khi các quan chức cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến trên đỉnh tòa nhà.

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19 - Ảnh 1
Hàn Quốc truy lùng kẻ kích động thiếu nữ livestream cảnh nhảy lầu tự tử  - Ảnh: The Korea Times

Theo cảnh sát, một người đàn ông không rõ danh tính được cho là đã bàn về vụ tự tử với nữ sinh này. Một bài đăng trên mạng xã hội cũng khẳng định người đàn ông đã ở bên nữ sinh cho đến khi cô qua đời.

Cụ thể, blog của người đàn ông, anh ta đã thay đổi suy nghĩ về việc tự tử, và yêu cầu nữ sinh suy nghĩ lại về kế hoạch, sau đó rời đi. Tuy nhiên, hành động của người đàn ông có thể bị khép vào vi phạm Điều 252 của Đạo luật Hình sự nghiêm cấm việc tiếp tay cho hành vi tự tử. Nếu bị buộc tội, đối tượng có thể bị phạt tù 10 năm. 

Ngoài ra, theo thông tin từ Yonhap, cảnh sát cũng đã thu được đoạn phim CCTV ghi lại cảnh người đàn ông được cho là đã ở cùng cô gái tại một quán cà phê internet ở Seoul trong khoảng một giờ. Các quan chức đang cố gắng xác định vị trí của người đàn ông trong khi lần theo tung tích của cô gái trước khi vụ việc xảy ra. 

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Ngoài 11 ngư dân mắc kẹt trong cơn lốc xoáy mạnh nhất 14 năm qua được giải cứu, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 người khác hiện vẫn đang mất tích.

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