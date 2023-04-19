11 ngư dân được giải cứu sau 6 ngày mắc kẹt trên hòn đảo không người, không thức ăn nước uống

Ngoài 11 ngư dân mắc kẹt trong cơn lốc xoáy mạnh nhất 14 năm qua được giải cứu, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Theo Cơ quan an toàn Hàng hải Australia (AMSA), hai tàu đánh cá Indonesia với tổng cộng 20 người trên tàu đã bị đắm khi bị cơn bão nhiệt đới Ilsa tấn công trong lúc đánh cá ở Ấn Độ Dương vào ngày 12-4.

Hậu quả là tàu đánh cá 'Putri Jaya' bị chìm, còn một tàu đánh cá khác 'Express 1' bị sóng cuốn và mắc cạn trên đảo Bedwell, cách Broome hơn 300 km ở Tây Bắc Australia.

11 ngư dân Indonesia bị mắc kẹt trên một hòn đảo không có người ở sau khi cơn bão Ilsa tấn công miền tây Australia chờ giải cứu - Ảnh: Cơ quan an toàn Hàng hải Australia (AMSA) / Đưa tin: Yonhap News

Có 11 trong số 20 thuyền viên trên 2 tàu đánh cá dạt vào bờ biển đảo Bedwell, 9 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Sau khi tàu bị đắm, 11 ngư dân lên đảo chờ cứu hộ, họ không có thức ăn nước uống. Đảo Bedwell được biết đến là một đảo cát không có hang động cũng như nước ngọt tự nhiên.

Sau đó, vào chiều ngày 17-4, một máy bay tuần tra của Lực lượng Biên giới Australia (ABF) đã tìm thấy các ngư dân nhờ vào cảm biến gắn trên màn hình.

Lực lượng Biên giới Australia ngay lập tức giải cứu họ bằng cách gửi trực thăng cùng đội cấp cứu từ Broome. Lúc này, mặt trời đã lặn nên phải huy động kính nhìn ban đêm.

Nhà chức trách Australia cho biết số ngư dân giải cứu được đưa tới bệnh viện ở Broome và hiện tình trạng sức khỏe tốt. Ông nói thêm rằng họ cũng đã có kế hoạch trở lại Indonesia khi bình phục.

Bão Ilsa đổ bộ vào ngày 14-4 được coi là cơn lốc mạnh nhất trong 14 năm qua, phát triển lên thành cấp 5, cấp mạnh nhất trước khi đổ bộ vào Australia.

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