Clip: Người đàn ông cải trang thành học sinh nữ đột nhập vào một trường cấp hai nữ sinh, khi bị bắt còn có lời khai gây sốc

Theo cảnh sát, Calero để tóc dài tết thành hai bím, mặc áo len và váy màu hồng vào thời điểm bị bắt. Ông cũng mang giày, đi tất đen và che nửa mặt bằng khẩu trang đen.

Theo thông tin từ El Tiempo Latino, một tuần báo phát hành tự do bằng tiếng Tây Ban Nha được xuất bản ở Washington, vào ngày 21/4 (giờ địa phương), cảnh sát Peru vào ngày 20/4 đã phát hiện một người đàn ông ăn mặc như học sinh trong phòng tắm của một trường trung học nữ sinh ở Huancayo. Người đàn ông này là Walter César Solís Calero, 42 tuổi.

Người đàn ông bị phó hiệu trưởng phát hiện khi đang lang thang quanh nhà ăn và nhà vệ sinh của trường.

Cảnh sát cho biết: "Kiểu trang điểm của ông đủ hoàn hảo để nhìn từ xa giống như một nữ sinh thực thụ".

Cảnh sát cho rằng ông đã xâm nhập vào một trường nữ sinh để thực hiện hành vi phạm tội đối với các học sinh nữ, chẳng hạn như quấy rối tình dục và quay phim bất hợp pháp. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc.

Ảnh: Twitter 'Telegraph'

Bộ phận điều tra tội phạm dành cho phụ nữ và trẻ em địa phương cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Calero có hành vi dâm ô hoặc quan hệ tình dục không phù hợp với học sinh."

Trên thực tế, Calero đã phủ nhận mọi cáo buộc trong quá trình điều tra của cảnh sát.

"Tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh bên trong trường," Calero trả lời với cảnh sát.

Video: Policía Nacional del Perú

Đây không phải là lần đầu tiên Calero đột nhập vào một trường nữ sinh trong trang phục nữ sinh.

Hiệu phó của trường đã tìm thấy những bức ảnh chụp ở một trường khác trong trang phục học sinh trên chiếc điện thoại di động bị tịch thu của ông.

Một bộ đồng phục nữ sinh khác cũng được tìm thấy trong nhà ông. Do đó, một số người cho rằng người đàn ông này có thể là một người LGBT.

Phụ huynh và học sinh hiện đang bày tỏ sự lo lắng về việc ông được trả tự do sau hai ngày bị giam giữ. Các bậc cha mẹ đang tranh luận rằng nên được điều tra rõ ràng lý do tại sao người đàn ông đột nhập trường học.

Các công tố viên địa phương có kế hoạch truy tố Calero về tội xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối tình dục.