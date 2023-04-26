Clip: Người đàn ông cải trang thành học sinh nữ đột nhập vào một trường cấp hai nữ sinh, khi bị bắt còn có lời khai gây sốc

Thế giới 26/04/2023 13:56

Cảnh sát cho rằng người đàn ông đã xâm nhập vào một trường nữ sinh để thực hiện hành vi phạm tội đối với các học sinh nữ, chẳng hạn như quấy rối tình dục và quay phim bất hợp pháp.

Theo thông tin từ El Tiempo Latino, một tuần báo phát hành tự do bằng tiếng Tây Ban Nha được xuất bản ở Washington, vào ngày 21/4 (giờ địa phương), cảnh sát Peru vào ngày 20/4 đã phát hiện một người đàn ông ăn mặc như học sinh trong phòng tắm của một trường trung học nữ sinh ở Huancayo. Người đàn ông này là Walter César Solís Calero, 42 tuổi. 

Clip: Người đàn ông cải trang thành học sinh nữ đột nhập vào một trường cấp hai nữ sinh, khi bị bắt còn có lời khai gây sốc - Ảnh 1
Ảnh: Twitter 'AlertaMundial2'

Theo cảnh sát, Calero để tóc dài tết thành hai bím, mặc áo len và váy màu hồng vào thời điểm bị bắt. Ông cũng  mang giày, đi tất đen và che nửa mặt bằng khẩu trang đen.

Cảnh sát cho biết: "Kiểu trang điểm của ông đủ hoàn hảo để nhìn từ xa giống như một nữ sinh thực thụ". 

Người đàn ông bị phó hiệu trưởng phát hiện khi đang lang thang quanh nhà ăn và nhà vệ sinh của trường.

Cảnh sát cho rằng ông đã xâm nhập vào một trường nữ sinh để thực hiện hành vi phạm tội đối với các học sinh nữ, chẳng hạn như quấy rối tình dục và quay phim bất hợp pháp. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc.

Clip: Người đàn ông cải trang thành học sinh nữ đột nhập vào một trường cấp hai nữ sinh, khi bị bắt còn có lời khai gây sốc - Ảnh 2
Ảnh: Twitter 'Telegraph' 

Bộ phận điều tra tội phạm dành cho phụ nữ và trẻ em địa phương cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Calero có hành vi dâm ô hoặc quan hệ tình dục không phù hợp với học sinh."

Trên thực tế, Calero đã phủ nhận mọi cáo buộc trong quá trình điều tra của cảnh sát.

"Tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh bên trong trường," Calero trả lời với cảnh sát.

Video: Policía Nacional del Perú

Đây không phải là lần đầu tiên Calero đột nhập vào một trường nữ sinh trong trang phục nữ sinh.

Hiệu phó của trường đã tìm thấy những bức ảnh chụp ở một trường khác trong trang phục học sinh trên chiếc điện thoại di động bị tịch thu của ông. 

Một bộ đồng phục nữ sinh khác cũng được tìm thấy trong nhà ông. Do đó, một số người cho rằng người đàn ông này có thể là một người LGBT. 

Phụ huynh và học sinh hiện đang bày tỏ sự lo lắng về việc ông được trả tự do sau hai ngày bị giam giữ. Các bậc cha mẹ đang tranh luận rằng nên được điều tra rõ ràng lý do tại sao người đàn ông đột nhập trường học.

Các công tố viên địa phương có kế hoạch truy tố Calero về tội xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối tình dục.

Mặt trái của lễ hội té nước truyền thống của Thái lan, không loại trừ sự quấy rối tình dục

Mặt trái của lễ hội té nước truyền thống của Thái lan, không loại trừ sự quấy rối tình dục

Lễ hội té nước là một truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu đời ở Thái Lan. Tuy nhiên trong những năm gần đây, những mặt trái đã dần xuất hiện làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt khách du lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội quấy rối tình dục

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 30 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 31 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 32 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 35 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 39 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 40 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 42 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 44 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích