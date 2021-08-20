Xin tiền trả nợ không được, gã chồng 'tàn nhẫn' cầm dao đâm vợ nhiều nhát rồi châm lửa đốt xác phi tang

Thế giới 20/08/2021 08:52

Sau hai phiên tòa xét xử, hiện tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo họ Nghiêm về tội cố ý giết người và tội phóng hỏa.

Vào ngày 20/3/2020, tại một nhà dân thuộc thị trấn Nê Thành, phố Đông, thành phố Thượng Hải bỗng dưng bốc cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để dập lửa và phát hiện một thi thể phụ nữ bị đốt cháy.

Qua kết quả khám nghiệm sơ bộ, đây không phải là vụ cháy thông thường mà nạn nhân đã bị giết trước khi đốt xác. Về sau, đối tượng gây ra vụ án đã đến đồn công an đầu thú, trình bày lại toàn bộ sự việc.

Được biết, đối tượng tình nghi họ Nghiêm (nam, 26 tuổi) - chồng của nạn nhân chị Lưu (nữ, 27 tuổi). Tháng 1/2019, qua mai mối, Nghiêm và chị Lưu quen biết nhau. Họ Nghiêm được giới thiệu là con một trong nhà, từng đi du học nước ngoài, có công việc ổn định, còn chị Lưu lúc đó là giáo viên mầm non tại một ngôi trường trong thị trấn.

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Chị Lưu lúc còn sống

Đến ngày 1/1/2020, cả 2 tổ chức đám cưới. Thời gian đầu sau cưới, 2 vợ chồng hòa thuận, ít mâu thuẫn. Vào ngày xảy ra sự việc, do phải dạy online nên chị Lưu đã chuyển sang nhà bố mẹ đẻ ở tạm vài ngày.

8h sáng hôm đó, họ Nghiêm đã lái xe đến nhà bố mẹ vợ tìm chị để yêu cầu vợ cho 250.000NDT để trả nợ. Tuy nhiên, chị Lưu không đồng ý và nói số tiền này là để dành chữa bệnh ung thư cho bố chồng.

Nghe xong, Nghiêm nổi giận, chạy vào bếp cầm theo con dao rồi quay lại uy hiếp nhưng vẫn bị vợ từ chối. Sau đó, đối tượng cầm dao đâm nhiều nhát khiến chị tử vong. Để xóa dấu vết, đối tượng lấy giấy và các vật dễ cháy trong phòng để châm lửa đốt rồi bỏ chạy. 

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 Bị cáo họ Nghiêm

Điều đáng nói là sau khi xảy ra, gia đình chị Lưu mới phát hiện tên Nghiêm chỉ là con nuôi, không học hết đại học. Về sau, gia đình chu cấp tiền cho hắn đi Anh du học nhưng vẫn không tốt nghiệp được mà phải về nước. 

Sau đó, ông Nghiêm tìm cho anh ta công việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô. Tháng 9/2019, đối tượng nghỉ việc nhưng vẫn giả vờ đi làm, giấu cả gia đình nhà vợ. Cũng từ sau đó, Nghiêm bắt đầu nghiện cờ bạc, phần lớn thời gian và tiền bạc đều dùng vào cá cược.

Tính đến thời điểm gây án, đối tượng nợ tổng cộng 1.25 triệu NDT, vay nặng lãi 1 triệu NDT, trước đó gia đình ông Nghiêm đã đưa cho con trai khoảng 2 triệu NDT (khoảng hơn 6 tỷ đồng) để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Ngày xảy ra vụ án là ngày bên cho vay siết nợ, không còn cách nào khác đối tượng mới tìm đến xin tiền vợ.

Ngày 30/7/2021 vừa qua, tòa chính thức tuyên phạt bị cáo họ Nghiêm mức án tử hình, tước đoạt quyền chính trị cả đời về tội cố ý giết người và tội phóng hỏa.

Theo Sina News, The paper News

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