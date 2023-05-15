Ngày 15/5, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang, cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ nữ nhân viên quán cà phê thư giãn bị sát hại ở thị trấn Nếnh vào đêm 11/5.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 15/5, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Theo điều tra, Sâm đến quán cà phê này để tẩm quất. Trong lúc tẩm quất, nghi phạm phát hiện nạn nhân trộm điện thoại. Xảy ra xích mích, nữ nhân viên này gọi người đến đe doạ nên Sâm bỏ về. Đêm 11/5, nghi phạm cùng nhóm bạn đến quán đòi lại tài sản. Hai bên tiếp tục nảy sinh cãi vã. Lúc này, Sâm dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi cùng nhóm bạn bỏ trốn.

Công an huyện Việt Yên đã bàn giao nhóm người trên cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường nạn nhân bị sát hại - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào rạng sáng 12/5, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về vụ án mạng tại quán cà phê thư giãn T.N, địa chỉ tại đường tỉnh 295B, thị trấn Nếnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 11/5, tại đây đã xảy ra vụ cãi vã dẫn đến xô xát ở quán cà phê trên. Nguyên nhân được xác định là do khi đến sử dụng dịch vụ tại quán, nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Sau đó những người liên quan đã hành hung, ra tay sát hại nữ nhân viên này rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng công an đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, bắt giữ các đối tượng có liên quan để điều tra.

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