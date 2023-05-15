Vụ án mạng khiến chồng tử vong tại chỗ, vợ và con trai bị thương nặng xảy ra ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) khiến người dân nơi đây không khỏi giật mình, ớn lạnh người vì ra tay quá tàn độc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, người dân huyện miền núi thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người trong một gia đình bị thương nặng. Nhiều người bất ngờ hơn khi hay tin hung thủ của vụ án lại là ông Nguyễn Văn Phụng, hàng xóm hiền lành, sống gần bên gia đình nạn nhân.

Theo ông T., Ông Phụng thường ngày làm lao động tự do, ai thuê gì làm đó nên cũng ít khi mâu thuẫn với ai. Thường ngày ông Phụng sống rất hiền lành và tình cảm với mọi người nên khi sự việc xảy ra ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày giữa hung thủ và gia đình nạn nhân thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ. Do công việc của mỗi người khác nhau nên chúng tôi không để ý nhiều, không hiểu vì lý do gì mà ông Phụng lại ra tay tàn độc như vậy. Hôm nay chứng kiến hiện trường ai nấy đều ớn lạnh. Bà N.T.B, bán hàng tạp hóa gần nhà nạn nhân cho biết, khi sự việc xảy ra có nghe tiếng la hét thất thanh của các nạn nhân. Một số bà con xung quanh có chạy đến hiện trường nhưng thấy hung thủ cầm rựa và quá manh động nên không ai dám chạy vào căn ngăn, nên chỉ còn biết trình báo công an.

Nghi phạm Phụng đến cơ quan đầu thú - Ảnh: Báo Dân Việt Đến chiều ngày 15/5, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận di lý Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ngụ ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) về Trại tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, đối tượng Phụng là nghi phạm đã dùng rựa chém gia đình hàng xóm khiến ông Cao Hồng Lân (58 tuổi) tử vong, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) trọng thương vào lúc 4 giờ cùng ngày. Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Phụng nói nhà mình cách nhà ông Lân một căn. Từ lâu, hai gia đình có mâu thuẫn trong việc nuôi gà. Mâu thuẫn láng giềng nhỏ nhưng kéo dài khiến nghi phạm này ấm ức. Sáng sớm cùng ngày, Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế dài hơn 1 m để sang nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm. Lúc này, ông Lân ở trước cửa nhà liền bị Phụng dùng rựa chém. Nạn nhân bỏ chạy thì Phụng quay sang chém bà Linh. Thấy vợ bị chém, ông Lân quay lại can ngăn thì bị Phụng chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Nạn nhân bị chém chết ngay trước cửa nhà - Ảnh: Báo Dân Việt Các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Tiếp đó, Phụng xông vào nhà chém cháu Sơn nhiều nhát. Sau khi gây án, Phụng cầm rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú. Bà Linh và cháu Sơn được người dân đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

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