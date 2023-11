Theo ông T., Ông Phụng thường ngày làm lao động tự do, ai thuê gì làm đó nên cũng ít khi mâu thuẫn với ai. Thường ngày ông Phụng sống rất hiền lành và tình cảm với mọi người nên khi sự việc xảy ra ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày giữa hung thủ và gia đình nạn nhân thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ. Do công việc của mỗi người khác nhau nên chúng tôi không để ý nhiều, không hiểu vì lý do gì mà ông Phụng lại ra tay tàn độc như vậy. Hôm nay chứng kiến hiện trường ai nấy đều ớn lạnh.

Bà N.T.B, bán hàng tạp hóa gần nhà nạn nhân cho biết, khi sự việc xảy ra có nghe tiếng la hét thất thanh của các nạn nhân. Một số bà con xung quanh có chạy đến hiện trường nhưng thấy hung thủ cầm rựa và quá manh động nên không ai dám chạy vào căn ngăn, nên chỉ còn biết trình báo công an.