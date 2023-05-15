Chủ tịch xã Chư RCăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Mới, xã Chư RCăm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ông Hà Văn Đường, Chủ tịch xã Chư RCăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Mới, xã Chư RCăm. Cụ thể, vào 5h sáng ngày 14/5, người dân ở thôn Mới (xã Chư Rcăm) phát hiện nhà anh Trương Tân L. (41 tuổi, trú tại thôn Mới) bị cháy nên lập tức hô hoán mọi người dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Chư Rcăm, đội dân phòng cùng người dân nhanh chóng dùng mọi biện pháp để nỗ lực chữa cháy. Đến khoảng hơn 7h sáng cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cháu T.T.V (6 tuổi, con đẻ của anh L.) chết cháy trong phòng ngủ của gia đình.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Vụ cháy khiến bé trai 6 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC News, nhà anh L. có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Phòng ngủ của cháu V. bị cháy hoàn toàn và cháy lan 1 phần sang phòng khách cũng như phòng ngủ còn lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy do chập điện từ các thiết bị trong nhà.

Bên cạnh đó, ông Đường cho biết thêm, gia đình ông Lượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng sớm phải đi làm và để con nhỏ ở nhà một mình. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Lượng.

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