Bàng hoàng nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong

Xã hội 14/05/2023 08:08

Sự việc thương tâm này xảy ra ở Chung cư CT2A Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, thi thể của nữ sinh được người dân phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 13/5 tại chung cư CT2A Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Bà Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức, Hà Nội), cho biết đã nắm được thông tin và xác nhận nữ sinh là học sinh lớp 7A4 của trường. Sự việc dù xảy ra ngoài trường học, nhưng liên quan đến học sinh của trường, bà Hương đang có mặt tại hiện trường.

Ngoài ra, bà Hương cho hay, nữ sinh không sinh sống ở khu chung cư này. Gia đình em hiện ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nhà trường đang phối hợp cùng với gia đình lo việc hậu sự cho nữ sinh.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong - Ảnh 1
Thi thể của nữ sinh được người dân phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 13/5 - Ảnh: VietNamNet

Trước đó không lâu, một sự việc tương tự xảy ra tại Nghệ An, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 18h ngày 9/5, người dân nghe tiếng động lớn tại khu vực vỉa hè cạnh căn nhà cao tầng trên đường Trần Phú. Lúc ra xem, họ phát hiện bé gái 6 tuổi nằm bất động, do rơi từ tầng cao xuống đất.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Người dân sống cạnh cho biết nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình 3 người con. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái đang chơi trên tầng cao nhà riêng cao hơn 10 tầng và không may rơi ra ngoài lan can.

Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong

Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar cao bốn tầng thuộc tuyến phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người hiện đang mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 7 rơi lầu tin nóng tin moi tin hot tin tức trong ngày tin 24h tin tức 24h tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt