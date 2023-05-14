Sự việc thương tâm này xảy ra ở Chung cư CT2A Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, thi thể của nữ sinh được người dân phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 13/5 tại chung cư CT2A Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Bà Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức, Hà Nội), cho biết đã nắm được thông tin và xác nhận nữ sinh là học sinh lớp 7A4 của trường. Sự việc dù xảy ra ngoài trường học, nhưng liên quan đến học sinh của trường, bà Hương đang có mặt tại hiện trường.

Ngoài ra, bà Hương cho hay, nữ sinh không sinh sống ở khu chung cư này. Gia đình em hiện ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nhà trường đang phối hợp cùng với gia đình lo việc hậu sự cho nữ sinh.



Thi thể của nữ sinh được người dân phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 13/5 - Ảnh: VietNamNet

Trước đó không lâu, một sự việc tương tự xảy ra tại Nghệ An, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 18h ngày 9/5, người dân nghe tiếng động lớn tại khu vực vỉa hè cạnh căn nhà cao tầng trên đường Trần Phú. Lúc ra xem, họ phát hiện bé gái 6 tuổi nằm bất động, do rơi từ tầng cao xuống đất.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Người dân sống cạnh cho biết nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình 3 người con. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái đang chơi trên tầng cao nhà riêng cao hơn 10 tầng và không may rơi ra ngoài lan can.

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