Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar cao bốn tầng thuộc tuyến phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người hiện đang mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 14h ngày 12/5, lửa xuất phát từ tầng một rồi lan nhanh ra quán bar rộng 90m2, cao 4 tầng, tại số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Do quán thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh. Khói bao trùm 3-4 cửa hàng bên cạnh, người dân phải sơ tán hàng hóa. Lực lượng cảnh sát PPCC vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tổ chức phun nước từ mặt tiền ngôi nhà. Cảnh sát đeo mặt nạ thay phiên nhau tiến vào trong tìm kiếm người mắc kẹt. Hai xe cứu thương túc trực bên ngoài. Đang tìm kiếm ba người mắc kẹt trong quán bar bị cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Hiện trường vụ cháy quán bar tại phố Văn Cao, TP Hải Phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến ba người mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Lực lượng cảnh sát PPCC vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, tìm kiếm người bị mắc kẹt - Ảnh: VNExpress Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong quán không có khách mà chỉ có năm người làm việc tại đây. Có hai người kịp thoát ra ngoài an toàn, còn ba người bị khói lửa bao trùm nên dù đã ra ban công kêu cứu song phải quay ngược vào trong.

Tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động, tiến hành phun nước dập lửa. Đến khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không để cháy lan sang nhà bên cạnh, tuy nhiên lửa vẫn còn cháy ở bên trong. Lực lượng chức năng sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, đeo mặt nạ tiến vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm người mắc kẹt. Quán bar nằm trong khu phố trung tâm của TP Hải Phòng và khách chủ yếu là người Hàn Quốc.

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