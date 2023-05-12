Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong

Xã hội 12/05/2023 17:04

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar cao bốn tầng thuộc tuyến phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người hiện đang mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 14h ngày 12/5, lửa xuất phát từ tầng một rồi lan nhanh ra quán bar rộng 90m2, cao 4 tầng, tại số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Do quán thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh. Khói bao trùm 3-4 cửa hàng bên cạnh, người dân phải sơ tán hàng hóa. Lực lượng cảnh sát PPCC vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tổ chức phun nước từ mặt tiền ngôi nhà. Cảnh sát đeo mặt nạ thay phiên nhau tiến vào trong tìm kiếm người mắc kẹt. Hai xe cứu thương túc trực bên ngoài.

Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
Đang tìm kiếm ba người mắc kẹt trong quán bar bị cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy quán bar tại phố Văn Cao, TP Hải Phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 3
Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến ba người mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân  - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 4
Lực lượng cảnh sát PPCC vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, tìm kiếm người bị mắc kẹt - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong quán không có khách mà chỉ có năm người làm việc tại đây. Có hai người kịp thoát ra ngoài an toàn, còn ba người bị khói lửa bao trùm nên dù đã ra ban công kêu cứu song phải quay ngược vào trong.

Tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động, tiến hành phun nước dập lửa. Đến khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không để cháy lan sang nhà bên cạnh, tuy nhiên lửa vẫn còn cháy ở bên trong.

Lực lượng chức năng sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, đeo mặt nạ tiến vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm người mắc kẹt. Quán bar nằm trong khu phố trung tâm của TP Hải Phòng và khách chủ yếu là người Hàn Quốc.

Nguyên nhân người từng cứu 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tự thiêu tử vong

Nguyên nhân người từng cứu 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tự thiêu tử vong

Ông Lê Tấn Thành - người từng dùng cưa máy cứu 11 người gặp nạn sập cầu Cần Thơ, đã tự thiêu bên lề đường.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ở Hải Phòng cháy quán bar ở Hải Phòng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 54 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt