Chiều nay (11/5), ông Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 mẹ con ruột tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng hơn 9h30 sáng ngày 11/5, trong lúc đang dùng máy đầm chạy bằng điện để đầm nền nhà, do chiếc máy bị rò điện từ tụ nên đã xảy ra vụ điện giật khiến cả 2 người tử vong.

Hai nạn nhân xấu số được xác định là bà N.T.Nh (SN 1968) và M.Q.Th (SN 1991), là 2 mẹ con; cùng trú tại Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ, y bác sĩ cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà để sơ cấp cứu nhưng 2 nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện tại, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

2 mẹ con bị điện giật được cán bộ y, bác sĩ cùng người dân sơ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4/4/2023, khi trời vừa tạnh mưa bà Nguyễn Thị N (SN 1953, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước) ra ngoài vỉa hè quét nước thì bị điện giật ngã xuống.

Thấy vậy, chồng bà là ông Nguyễn Văn L (SN 1952) cùng con trai là Nguyễn Thái B (SN 1983) và người cháu là Nguyễn Thái D (SN 2011) chạy ra ứng cứu thì cũng bị điện giật té ngã. Khi mọi người phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng để cúp điện.

Tuy nhiên, ba người là ông L, anh B và người cháu đã tử vong. Bà N bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân là do mưa to gió lớn nên làm một số cây xanh bên đường gãy đổ, đè lên đường dây điện, khiến dây điện bị đứt rơi xuống đường.

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