Chồng chém vợ tử vong, tạo hiện trường giả chỉ vì bị cằn nhằn 'không lo cắt cỏ cho bò'

Xã hội 11/05/2023 14:30

Chỉ vì vợ cằn nhằn chồng không lo cắt cỏ cho bò mà đi nhậu nhẹt, hát loa kẹo kéo nên người chồng đã nhẫn tâm giết vợ.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 11/5/2023, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà bằng hình thức trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người" đối với bị cáo Trần Văn Bình (57 tuổi, trú: thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Bình (57 tuổi) trú thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân và bà Từ Thị Cúc nên nghĩa vợ chồng với nhau từ mấy chục năm trước, gia đình khá hạnh phúc, kết tinh cho mấy chục năm chung sống là 3 đứa con đủ nếp, đủ tẻ, đã dựng vợ gả chồng, khá giả thành đạt. Hằng ngày, vợ chồng làm nông, nuôi bò, làm ruộng.

Trần Văn Bình khai, khoảng 10h ngày 9/2/2022, đi nhậu với bạn ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân. Đến khoảng 15h cùng ngày, Bình về nhà và bị bà Cúc phàn nàn: “Chỉ lo ăn nhậu, không lo cắt cỏ cho bò” dẫn đến cãi vã, xô xát. Bình ra chân trụ nhà bên phải lấy dao vào chém vợ.

Chồng chém vợ tử vong, tạo hiện trường giả chỉ vì bị cằn nhằn 'không lo cắt cỏ cho bò' - Ảnh 1
Tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân - Ảnh: VTC News

Sau khi gây án, Bình ra đường luồng ném dao rồi đi ăn nhậu để tạo chứng cứ ngoại phạm. Khoảng 16h30 phút cùng ngày, Bình về nhà, ra sân giả vờ hô hoán kêu la, tung tin có người đột nhập sát hại vợ của mình. Hàng xóm chạy đến, thấy bà Cúc đã chết nên trình báo công an.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các con đều xin giảm án cho ba và bị cáo cũng có phần nhận lỗi. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Chồng chém vợ tử vong, tạo hiện trường giả chỉ vì bị cằn nhằn 'không lo cắt cỏ cho bò' - Ảnh 2
Con dao tang vật trong vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (56 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân, Phú Yên) vì hành vi giết người.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, ngày 9.2 bà Từ Thị Cúc (54 tuổi, vợ ông Bình) chết trong nhà và có nhiều vết chém ở mặt và cổ. Ông Bình đi chơi về thì phát hiện vợ nằm chết nên đã trình báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và quyết định xác lập chuyên án truy xét vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung tối đa lực lượng, xác định đầu mối nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, thì ông Bình đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình. Ông Bình đã khai nhận, lý do giết vợ là bực tức vì vợ chồng cãi vã nhau bởi ông Bình không đi cắt cỏ bò mà đi nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo với bạn bè.

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