Sức khỏe hiện tại của 4 trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn ở Thanh Hóa

Xã hội 11/05/2023 08:59

Bác sĩ Trịnh Mỹ Duyên, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết về sức khỏe toàn trạng của cả 5 bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, vào tối ngày 10/5, bác sĩ Trịnh Mỹ Duyên, Khoa Nội – dị ứng – miễn dịch – cơ xương khớp, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, hiện sức khỏe toàn trạng của cả 5 bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định, không sốt, bú tốt, không có tình trạng khó thở hay nổi ban, tim phổi bình thường, 3/5 bệnh nhi có triệu chứng sốt (từ 37,60C đến 38,50C), 1 bệnh nhi có men gan tăng hiện đang được truyền dịch Glucose 5%.

 

Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các triệu chứng, sức khoẻ của các bé. Sau 1-2 ngày nữa sẽ làm xét nghiệm đánh giá lại chức năng men gan để có biện pháp can thiệp khi có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, việc men gan tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không thể khẳng định do tiêm vaccine hết hạn sử dụng.

Sức khỏe hiện tại của 4 trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Sức khoẻ của các bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 9/5, Trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống tổ chức tiêm dịch vụ các mũi vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 cho 15 trẻ. Trong đó, 6 bé được tiêm vắc xin Hexaxim (vắc xin 6 trong 1 phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh viêm phổi, viêm màng não mủ do H.Influenzae type B (Hib) gây ra).

Sau khi tiêm xong, điều dưỡng Nguyễn Văn S. đã đưa vỏ bọc thuốc cho các gia đình mang về nhà thì phát hiện 4 trong 6 mũi Hexaxim sản xuất ngày 30/4/2020 đã hết hạn sử dụng từ tháng 3/2023.

Ông Phan Văn Chương, Trưởng trạm y tế xã Thăng Bình, cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa 4 trẻ nhỏ (3 cháu 3 tháng tuổi, 1 cháu 6 tháng tuổi) đến trạm thăm khám. Các bé có biểu hiện sốt nhẹ, tay sưng.

Đáng lưu ý, 4 lọ vaccine hết hạn nói trên đã được tiêm cho 4 trẻ. Gia đình anh chị Vũ Hoa có 2 bé sinh đôi và 1 trong 2 bé đã tiêm liều vaccine hết hạn (hiện chưa xác định được bé nào đã tiêm mũi vaccine hết hạn), do đó, gia đình đã đưa cả 2 bé sinh đôi cùng 3 bé còn lại nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Sức khỏe hiện tại của 4 trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn ở Thanh Hóa - Ảnh 2
4 vỏ vắc xin Hexaxim hết hạn sử dụng từ tháng 3/2023 đang được Trạm y tế xã Thăng Bình lưu trữ - Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Phan Văn Chương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thăng Bình, thừa nhận sai sót nói trên là do sơ suất của cán bộ tiêm chủng đã không thực hiện theo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, không kiểm tra, đối chiếu kỹ các hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc và lọ vaccine. Lãnh đạo và cán bộ Trạm y tế xã Thăng Bình đã trực tiếp nhận lỗi với gia đình các trẻ và sẽ đồng hành cùng các gia đình trong quá trình theo dõi sức khỏe cho cháu.

Theo ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, sau khi xảy ra sự cố trên, đơn vị đã cho tiến hành rà soát lại và khẳng định 4 lọ vaccine 6 trong 1 Hexaxim tiêm cho trẻ ngày 9-5 tại Trạm Y tế Thăng Bình là những lọ vaccine cuối cùng của lô vaccine được Trung tâm Y tế huyện Nông Cống nhập về từ ngày 23-5-2022, với tổng cộng 165 liều.

Ngoài ra, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn cho biết, sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tại Trạm Y tế xã Thăng Bình, ngành Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hoá để chăm sóc, điều trị, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho các cháu. Chỉ đạo các đơn vị y tế và các cơ sở tiêm chủng trong ngành rà soát thực hiện an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

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