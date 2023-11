Sức khỏe hiện tại của 4 trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn ở Thanh Hóa

Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các triệu chứng, sức khoẻ của các bé. Sau 1-2 ngày nữa sẽ làm xét nghiệm đánh giá lại chức năng men gan để có biện pháp can thiệp khi có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, việc men gan tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không thể khẳng định do tiêm vaccine hết hạn sử dụng.

Sức khoẻ của các bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 9/5, Trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống tổ chức tiêm dịch vụ các mũi vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 cho 15 trẻ. Trong đó, 6 bé được tiêm vắc xin Hexaxim (vắc xin 6 trong 1 phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh viêm phổi, viêm màng não mủ do H.Influenzae type B (Hib) gây ra).