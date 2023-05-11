Gần một tuần trôi qua, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam vẫn rất sợ hãi và ám ảnh bởi giây phút xe máy mất phanh lao vun vút xuống vực khiến vợ anh tử nạn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam, chồng của cô giáo Hà Giang tử vong vì xe lao xuống vực cách đây không lâu, không tài nào chợp mắt, có chăng chỉ thiu thiu ngủ độ mươi, mười lăm phút thì giật mình tỉnh ngay, đầu óc căng thẳng. Anh nhớ lại, vào khoảng 7h ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, vợ chồng anh chở con gái bằng xe máy từ nhà bà nội ở Phú Thọ lên Trường Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang. Đến đỉnh dốc Sín Chải cách trường khoảng 2km, anh cảm giác xe yếu do đi đường dài. Anh dừng lại, bảo vợ nghỉ một lúc kẻo sợ đi lâu phanh xe không "ăn". Anh nghỉ tầm 10 phút và tiếp tục đi. Lúc phanh, xe vẫn đi chầm chậm nhưng được một lát thì anh không còn cảm giác phanh, xe cứ thế lao vun vút không thể hãm.

"Lúc đó con gái tôi ngồi trước, vợ ngồi sau. Trong vòng mấy giây, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ nhanh tay kéo con ra khỏi xe để cứu cháu, đồng thời hai vợ chồng cứ thế lao vun vút xuống", thầy Nam nghẹn ngào nhớ lại. Chồng cô giáo tử nạn ở Hà Giang ám ảnh giây phút lao xe xuống vực - Ảnh: Báo Dân Trí Cũng theo thầy giáo Nam, đoạn vực này không quá sâu nhưng rất nhiều đá và nhiều người đã từng mất phanh ở khu vực đó. Xe lao xuống vực một lúc sau, anh mới tỉnh lại. Lúc anh Nam nghe thấy tiếng con gái kêu cứu mới biết con còn sống. Nhìn xuống cách anh tầm vài mét, vợ nằm sõng soài đấy nhưng anh gọi tên mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh cũng không thể trở mình để bò tới bên vợ xem thế nào vì bản thân cũng bị thương nặng. Tại thời điểm đó, anh cố gắng gỡ túi áo ngực, lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp ở trường. Mọi người ứng cứu rất nhanh nhưng đêm đó vợ anh đã không qua khỏi.

Anh cho biết, lấy nhau hơn 10 năm, mãi đến năm 2021, hai vợ chồng tích cóp dựng được căn nhà nhỏ gần trường, định bụng sẽ sinh sống ở đây lâu dài, nào ngờ! Thầy Nam cho biết, bố anh mất đã mấy năm nay, mẹ anh cũng ở tuổi thất thập cổ lai hi. Hai con nhỏ của anh (một lớp 4 và một 5 tuổi) hàng ngày nhớ thương gọi mẹ rất xót ruột. Vậy nên nếu có thể, anh cho biết, mình rất mong muốn được chuyển về gần gia đình tại Phú Thọ để chăm sóc mẹ già, con nhỏ. Hai cháu bé con của thầy Nam và cô Yến - Ảnh: Báo Dân Trí Bác sĩ Tào Minh Châu - Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, thầy Nam nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng chấn thương nặng, thiếu máu nghiêm trọng và tổn thương ở bụng. Việc chấn thương của thầy Nam đã được Bệnh viện đa khoa Hà Giang và Bệnh viện Việt Đức điều trị, đang trong quá trình phục hồi. Điều phát sinh hiện nay, thầy Nam bị xuất huyết đường tiêu hóa. Qua nội soi dạ dày cho thấy, bệnh nhân bị loét khá phức tạp ở tá tràng, cần theo dõi. Sau biến cố tai nạn, cộng với chấn thương tâm lý nặng nề có thể khiến bệnh nhân căng thẳng dẫn đến nhiều vấn đề khó chịu trong cơ thể khiến anh mất ngủ. Cô giáo Mai Thị Yến, trường Mầm non Đường Thương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng học sinh trong hội thi bé khoẻ - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 3/5, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) cùng vợ và con trên đường trở lại trường công tác đã bị tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả là vợ thầy - cô giáo Mai Thị Yến (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã tử vong. Bản thân thầy Nam cũng bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội với tình trạng sức khỏe yếu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra với vợ chồng thầy Nam và cô Mai Thị Yến - giáo viên Trường mầm non Đường Thượng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Giang, Sở GD&ĐT Phú Thọ, Sở Nội vụ Phú Thọ và UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), đề nghị xem xét chuyển công tác cho thầy Nguyễn Đại Đình Nam về công tác gần nhà. Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho hay, Sở GD&ĐT Hà Giang, Sở GD&ĐT Phú Thọ ủng hộ việc chuyển và tiếp nhận thầy Nam về công tác gần nhà. Việc chuyển công tác cho thầy Nam về nơi gia đình thầy đang sinh sống để phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa.

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