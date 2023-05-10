Nhiều ngày qua, gia đình không thể liên lạc được với cháu Nguyễn Hữu Tuấn (15 tuổi) khiến người thân hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa phát đi thông báo tìm kiếm cháu trai Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2008, ngụ TDP 10, thị trấn Xuân An) mất tích hơn 10 ngày qua.

Trước đó, Công an thị trấn Xuân An nhận được đơn trình báo của gia đình về việc vào ngày 30-4, cháu Tuấn đi giúp việc tại một quán mì cay trên địa bàn huyện, sau đó về nhà lấy quần áo rồi đi đâu không rõ cho tới nay.

Người thân của cháu Tuấn cho hay, Sau khi cháu Tuấn đi khỏi nhà, người thân đã cố gắng liên hệ, tìm kiếm nhưng không tìm thấy manh mối nào của cháu khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng. Ngoài ra, gia đình còn đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội với hy vọng sẽ có tin tức về cháu nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.



Công an thị trấn Xuân An Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát thông báo tìm kiếm cháu trai Nguyễn Hữu Tuấn mất tích hơn 10 ngày qua - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Teo thông tin từ báo Hà Tĩnh, Đại úy Trần Ngọc Tú – Phó Trưởng Công an thị trấn Xuân An cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, công an đã tiến hành xác minh các thông tin liên quan, đồng thời phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, bố mẹ Tuấn đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hiện cháu ở với bà nội và chị gái của bố. Ai biết thông tin về cháu Nguyễn Hữu Tuấn xin liên hệ với Công an thị trấn Xuân An qua số điện thoại: 0835265588.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giup-viec-tai-quan-mi-cay-be-trai-15-tuoi-o-ha-tinh-mat-tich-bi-an-hon-10-ngay-qua-580418.html