Luật sư của bé V.A bất ngờ khi Nguyễn Kim Trung Thái nhận bản án 8 năm tù: 'Tiếp tục kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm'

Xã hội 10/05/2023 10:28

Vào sáng ngày 10/5/2023, Hội đồng xét xử - TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Vào ngày 10/5/2023, Hội đồng xét xử - TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Trước khi vào phòng xử án, Luật sư phải kiểm soát an ninh chặt chẽ, không được mang điện thoại vào phòng. Khi tuyên án, các phóng viên, nhà báo không được ghi hình HĐXX.

Nhận định của HĐXX cấp phúc thẩm, hành vi phạm tội của bị cáo Thái không đồng phạm với Trang. Việc Thái cùng Trang đánh bé trước ngày 22/12/2021 là không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 22/12/2021, Thái không có mặt ở nhà nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của luật sư bị hại xử lý Thái về tội Giết người, mà chỉ đồng phạm với Trang về tội hành hạ người khác.

Luật sư của bé V.A bất ngờ khi Nguyễn Kim Trung Thái nhận bản án 8 năm tù: 'Tiếp tục kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm' - Ảnh 1
Hội đồng xét xử - TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù - Ảnh: Minh Thư

Ngay sau khi phiên xét xử diễn ra, luật sự Nguyễn Anh Thơm - người bản vệ quyền lợi cho bé V.A nêu quan điểm, HĐXX tuyên án giữ nguyên bản án là điều bất ngờ, nó đi ngược lại với diễn biến mà HĐXX đã làm rõ vào phiên tòa ngày 28/4/2023. Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Thái cùng Trang đánh bé là nguy hiểm đến tính mạng, tuy không mong muốn nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra (Lỗi cố ý gián tiếp). Mặt khác, HĐXX đã cho trình chiếu camera chúng bạo hành tàn ác để mọi người thấy hành vi của chúng có nguy hiểm đến tính mạng bé hay không,...

Ngoài ra, trong thời gian tới, các uật sư sẽ tiếp tục kiến nghị theo trình tự giám đốc thẩm.

Đồng thời, vị luật sư cũng gửi lời cảm ơn đến những người luôn đồng hành đòi lại quyền lợi của bé V.A "Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho con. Mọi người thương con rất nhiều và cũng không quản khó khăn, vất vả trên con đường đòi lại công lý cho con".

Luật sư của bé V.A bất ngờ khi Nguyễn Kim Trung Thái nhận bản án 8 năm tù: 'Tiếp tục kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm' - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

 

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Vào sáng ngày 10/5, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

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