NÓNG: Thông tin chính thức vụ người bố lao vào đánh nữ tài xế khi con bị tông trúng ở Hải Phòng

Xã hội 12/05/2023 16:19

Công an xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) có báo cáo về vụ tai nạn giao thông tại thôn Lê Lác 1, xã An Hồng vào chiều 11/5

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) có báo cáo về vụ tai nạn giao thông tại thôn Lê Lác 1, xã An Hồng vào chiều 11/5.

Cụ thể, vào khoảng 17h10 ngày 11.5, Công an xã An Hồng nhận được điện báo về việc xảy ra vụ va chạm giao thông tại đường trục xã thuộc thôn Lê Lác 1, xã An Hồng.

Chị P.T.P. (sinh năm 1982) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 15AA-263.80 đi hướng từ UBND xã An Hồng ra đường Quốc lộ 10 va chạm vào cháu N.S.B. (sinh năm 2019) - con chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 22 Khu 2D, phường Hà Phòng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Sau khi sự việc xảy ra, chị Thu cùng với chồng là anh Trần Sỹ Kiên (sinh năm 1990) có hành vi đánh chị P., sau đó được mọi người can ngăn.

Công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông, bàn giao cho đội Cảnh sát giao thông thụ lý theo thẩm quyền. 

NÓNG: Thông tin chính thức vụ người bố lao vào đánh nữ tài xế khi con bị tông trúng ở Hải Phòng - Ảnh 1
Riêng về hành vi vợ chồng anh Kiên và chị Thu đánh chị P., Công an xã An Hồng đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện tại, cháu B. đang được điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, sức khoẻ tỉnh táo. Chị P. sau khi khám tại Bệnh viện đa khoa An Dương, hiện đang ở nhà.

Riêng về hành vi vợ chồng an Kiên và chị Thu đánh chị P., Công an xã An Hồng đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ.

NÓNG: Thông tin chính thức vụ người bố lao vào đánh nữ tài xế khi con bị tông trúng ở Hải Phòng - Ảnh 2
Người đàn ông xông vào đánh nữ tài xế đi xe máy sau khi con trai bị tông trúng - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang dắt con trai sang đường. Trong lúc người bố bất cẩn, cháu bé bất ngờ lao qua đường. Đúng lúc này, xe máy đi tới lao vào người đứa trẻ khiến cả 2 cùng ngã.

Đáng chú ý, người bố sau khi bế con lên và giao cho người khác đã xông vào đánh người phụ nữ đi xe máy. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân tới can ngăn.

Theo camera an ninh, sự việc xảy ra lúc 17h ngày 11/5 tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ, không ít cư dân mạng để lại các bình luận tỏ thái độ bức xúc vì hành động của người đàn ông trên.

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