Đồng Nai: Vừa xuống xe buýt, sản phụ được chồng đỡ đẻ trên vỉa hè

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho 1 trường hợp sản phụ sinh con, được chồng đỡ đẻ ngoài đường.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào tối 11/5, bác sỹ Lê Nguyễn Linh, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một sản phụ sinh con khi vừa xuống xe buýt.

Sản phụ là chị Đặng Lý Thu S. (20 tuổi, trú tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Sau khi tiếp nhận, mẹ con sản phụ đã được các bác sỹ hồi sức, chăm sóc sau sinh. Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sỹ Lê Nguyễn Linh cho biết bé gái sơ sinh có cân nặng 2,8kg.

Sản phụ bất ngờ sinh con bên đường và được chồng mình đỡ đẻ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Vietnam+

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào trưa cùng ngày, 2 vợ chồng chị S. đi xe từ H.Tân Phú (Đồng Nai) về TP.Biên Hòa. Khi đến gần cầu La Ngà (thuộc địa bàn xã Phú Ngọc, H.Định Quán) thì chị S. đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh con nên 2 vợ chồng xuống xe, bắt xe buýt quay trở lại Bệnh viện đa khoa Định Quán.

Sản phụ Đặng Lý Thu S. cho biết chồng chị vừa kết thúc liệu trình điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú. Sau khi xuất viện, chị đang cùng chồng trên xe trở về nhà tại thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, khi vừa về tới cầu La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán), chị bắt đầu thấy đau bụng, có dấu hiệu sinh con nên đã đi xe buýt quay lại để vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Tuy nhiên, khi vừa xuống tới bến xe buýt thì chị chuyển dạ và sinh con luôn.

Lúc này nhiều người dân sống xung quanh đã hỗ trợ sản phụ sinh con, sau đó đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Người nhà sản phụ cho biết, đây là con đầu lòng của hai vợ chồng chị, ngày dự sinh bé là vào 22/5.

Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con bị điện giật tử vong ở Lào Cai Chiều nay (11/5), ông Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 mẹ con ruột tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-nai-vua-xuong-xe-buyt-san-phu-uoc-chong-o-e-tren-via-he-580992.html