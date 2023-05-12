Nguyên nhân người từng cứu 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tự thiêu tử vong

Đời sống 12/05/2023 16:36

Ông Lê Tấn Thành - người từng dùng cưa máy cứu 11 người gặp nạn sập cầu Cần Thơ, đã tự thiêu bên lề đường.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào chiều 12/5, gia đình ông L.T.T. (sinh năm 1965, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, do bị bỏng nặng nên ông T. đã không qua khỏi. Thi thể của ông T. cũng đã được đưa về gia đình lo hậu sự.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 11/5, người dân ở xã Mỹ Hòa phát hiện người đàn ông ngồi trên xe máy bị ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên truy hô để mọi người ứng cứu, đồng thời trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay lập tức nhiều người dân đã dùng nước dập lửa. Sau vài phút, ngọn lửa đã dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân người từng cứu 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tự thiêu tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nghi do ông L.T.T tự thiêu  - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Nguyên nhân người từng cứu 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tự thiêu tử vong - Ảnh 2
Nhiều người dân ở Mỹ Hoà đến viếng ông T. - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi trơ khung; người đàn ông nằm gục bên vệ đường và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Danh tính người tự thiêu được xác định là ông T.

Xác minh bước đầu được biết, ông T. hiện đang sống cùng vợ và người con trai lớn đã lập gia đình riêng. Ông T. tự thiêu được cho là buồn chuyện gia đình.

Trước đó, ông T. là người đã dùng cưa máy cưa bê tông để cứu kịp thời 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra năm 2007.

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