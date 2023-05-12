Sau khi đoạn video được đăng lên mạng, nhiều người đã bức xúc trước hành động của người bố và lên án hành vi bạo lực với người phụ nữ đi xe điện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ người đàn ông hành hung một phụ nữ đi môtô điện sau khi va chạm với cháu bé chạy qua đường.

Cụ thể, vào hồi 17h ngày 11/5, tại khu vực đường trục thôn Lê Lác 1, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe điện do chị Phạm Thị PH ( SN 1982 cư trú Quán Toan, quận Hồng Bàng) điều khiển, đi từ hướng UBND xã An Hồng ra đường 10 va chạm với cháu Trần Sỹ B (SN 2019) con anh Trần Văn K cư trú tại thôn Lê Lác 1. Sau va chạm cháu B được đưa đi kiểm tra theo dõi tại bệnh viện nhi Hải Phòng.

Theo lãnh đạo xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng), bé trai chạy qua đường bị xe mô tô điện tông trúng khoảng 5 tuổi. Hiện, cả bé trai và người phụ nữ đi xe máy điện đang được kiểm tra sức khoẻ tại cơ quan y tế.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông mặc đồ đen bất cẩn khi dẫn con qua đường, khiến con va chạm với xe môtô vàng - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, vào ngày 12/5, mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video khiến người xem bức xúc, ghi cảnh một ông bố dắt con qua đường bất cẩn dẫn đến tai nạn, nhưng thay vì nhận sai lại xông vào đánh người tham gia giao thông. Sự việc được cho là xảy ra ở xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Theo đoạn video được chia sẻ, một người đàn ông đưa con qua đường, bất ngờ cậu bé lao về phía trước, đúng lúc chiếc xe điện lao tới. Do quá bất ngờ, người điều khiển xe điện đã va phải cháu bé. Sau đó, người bố lao vào tấn công người đi xe điện.

Sau khi đoạn video được đăng lên mạng, nhiều người đã bức xúc trước hành động của người bố và lên án hành vi bạo lực với người phụ nữ đi xe điện.

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