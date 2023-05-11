Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu cho bệnh nhân tai nạn lao động với tổn thương lớn, nguy kịch khi bị 3 chiếc cọc sắt xoắn phi 14 đâm xuyên người.

Theo thông tin từ VietNam+, vào ngày 11/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ của đơn vị này vừa cấp cứu cho bệnh nhân tai nạn lao động với tổn thương lớn, nguy kịch khi bị 3 chiếc cọc sắt xoắn phi 14 đâm xuyên người. Bệnh nhân là nam, 19 tuổi, đang làm xây dựng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Kíp cấp cứu nhiều chuyên ngành nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: Zing Người nhà của bệnh nhân cho hay khi đang lao động, bệnh nhân bị ngã từ độ cao nhà 5 tầng xuống cọc bê tông có để sắt chờ trong tư thế nằm sấp. 3 cọc sắt xoắn phi 14 đâm xuyên từ bụng qua vùng hạ vị, mông và tới đùi cẳng chân trái bệnh nhân. Những người xung quanh đã dùng cưa cắt đứt 3 cọc sắt để hạ được bệnh nhân xuống và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới trước, sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ở giờ thứ 3. Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, đau nhiều, tư thế nằm sấp do các thanh sắt đâm xuyên nhiều vị trí trên cơ thể làm cố định tư thế người, mông và chân.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, toàn bộ kíp trực ngoại đã tổ chức hội chẩn cấp cứu và lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ. Kíp cấp cứu, phẫu thuật có sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật tiêu hóa, tiết niệu, phẫu thuật mạch máu, chấn thương tiến hành xử trí cấp cứu. Các cọc sắt được lấy ra từ cơ thể của bệnh nhân - Ảnh: Vietnam+ Theo thông tin từ báo Dân Trí, các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân xuyên thấu tầng sinh môn, tổn thương cơ thắt hậu môn và 1/3 dưới trực tràng, xuyên thủng bàng quang; xuyên thấu từ 1/3 đùi lên vỡ chỏm xương đùi thủng trần ổ cối; xuyên thấu 1/3 cẳng chân trái xuyên lên thấu qua đùi trái. Các bác sĩ đã phối hợp, nhanh chóng đưa ra phương án tối ưu, chủ động kiểm soát các mạch máu lớn trước, trong và sau khi rút các thanh kim loại, giải quyết tổn thương. Điểm đặc biệt của ca phẫu thuật này là bệnh nhân bị vết thương rất nặng và phức tạp. Người bệnh đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và bất động tuyệt đối trong tư thế nằm sấp. Khi phẫu thuật, kíp thực hiện đã cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng trong từng giai đoạn. Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa kiêm Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, trực tiếp tổ chức và tham gia cuộc phẫu thuật, cho hay ở trường hợp bệnh nhân trên, kíp cấp cứu đã đưa ra chiến thuật xử trí chính xác, nhanh chóng. Do tiên lượng được các tổn thương có thể xảy ra khi di chuyển, thay đổi tư thế bệnh nhân, đặc biệt là tổn thương các mạch máu lớn có thể gây tử vong, kíp đã sắp xếp để từng chuyên khoa thực hiện thao tác. Kết quả đảm bảo không để gây ra bất cứ tổn thương nào khi lấy bỏ các thanh sắt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, không còn nguy hiểm. Thanh niên này sẽ tiếp tục được điều trị tổn thương xương trong thời gian tiếp theo.

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