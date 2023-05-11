Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 10/5, chị D. cùng một số người bạn đang làm công nhân tại nhà máy may ở xã Xuân Cẩm trên đường trở về nhà. Khi đến đoạn đường tràn Sông Nhồng (nối giữa thôn Ná Mén và Hang Cáu, xã Vạn Xuân) thì trời đang mưa to, nước lũ chảy mạnh. Một số người đi cùng dừng lại đợi nước rút, vội về nhà nên chị D. liều mình chạy xe máy băng qua.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào sáng 11/5, ông Cầm Bá Thuần, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người dân bị nước lũ cuốn tử vong. Nạn nhân là chị Trần Thị D. (SN 1984), trú tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân.

Khi đi ra giữa tràn thì chiếc xe máy bị ngã, cả người và xe bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 11/5, nạn nhân D. được tìm thấy ở phía hạ nguồn của tràn nơi xảy ra tai nạn và đã tử vong.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến chị D. bị lũ cuốn tử vong - Ảnh: Người đưa tin

Ông Cầm Bá Thuần, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân thông tin, tại tràn này, những năm qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do bị nước lũ cuốn. Gần đây nhất, năm 2020 đã có một cháu nhỏ tử vong tại tràn, nhiều người bị lũ cuốn khi đi qua đây may mắn được người dân cứu vớt thoát chết.

Nguyên nhân vụ việc được chính quyền địa phương nhận định là do đêm tối, mưa lớn đầu mùa nước chảy mạnh, người dân chủ quan đi qua tràn nên bị lũ cuốn trôi.

Thi thể chị N được tìm thấy sau khi gặp nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/10/2022, ông Hồ Văn Núi, Chủ tịch UBND xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua ngầm tràn.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị N được một người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính) chở xe máy vượt qua ngầm 25 thuộc Đường 10 để về nhà, không may cả hai người bị nước cuốn trôi. Một số người dân sau khi phát hiện sự việc đã lao xuống nước cứu được người đàn ông, còn chị N. bị nước cuốn đi. Khoảng 30 phút sau, thi thể chị N. đã được tìm thấy cách nơi bị nạn gần 200m.