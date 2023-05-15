Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) cung cấp thêm thông tin mới về đối tượng Hồ Thị Bích (SN 1996), liên quan đến vụ mâu thuẫn ở đám cưới khiến 3 thanh niên thương vong.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 8/5, cô gái trẻ dự đám cưới của bạn tại xã Phụng Thượng thì xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên khác. Sự việc dừng lại khi mọi người ở bữa tiệc can ngăn. Đến ngày 9/5, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, cô gái đã dùng dao đâm 3 thanh niên mâu thuẫn hôm trước.

Lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho biết, vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người khác trọng thương. Sau vụ án, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ cô gái này để điều tra.

Khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ từ báo người Lao Động, vào ngày 15/5, Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Bích (SN 1996, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ ngày 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón dâu ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ). Lúc này, N.N.L. (SN 2007, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) là người quen bên nhà cô dâu va chạm với nhóm thanh niên nhà chú rể.

Khi nhà trai đón dâu về xã Phụng Thượng, 2 nhóm thanh thiếu niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Thấy vậy, Ng.Kh.V. (SN 2004, ở huyện Phúc Thọ) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L.. Sau đó, Ng.M.H. (SN 2003), Đ.V.N. (SN 2007), Kh.V.P. (SN 2002, cùng trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) và một nhóm thanh niên lao vào đánh Ng.Kh.V..

Người dân bàng hoàng khi trọng án xảy ra tại đám cưới - Ảnh: VietNamNet

Chứng kiến vụ việc, Hồ Thị Bích (em họ của Ng.Kh.V.) dùng dao gấp đâm Ng.M.H., Đ.V.N., Kh.V.P.. Hậu quả, H. tử vong tại bệnh viện, N. và P. bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các biện pháp điều tra, bắt giữ Hồ Thị Bích và đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

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