Tá hoả phát hiện đôi nam nữ tử vong trong tử thế treo cổ ở Hà Giang

Xã hội 14/05/2023 17:15

Người dân bất ngờ phát hiện đôi nam nữ tử vong ở 2 xã khác nhau trong cùng một thời điểm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 18h30 phút tối 13/5, người dân bất ngờ phát hiện N.T.D (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Ma Lù Súng, xã Bản Nhùng) tử vong tại nhà thuê trọ ở tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). D. làm tại một quán massage trên địa bàn.

Cùng thời điểm trên, người dân ở xã Ngằm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì cũng phát hiện thi thể anh L.V.Ch, hộ khẩu thường trú tại thôn Khư Phá, cũng tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo người dân địa phương, anh Ch. được cho là đã có mối quan hệ tình ái từ trước với chị D.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tá hoả phát hiện đôi nam nữ tử vong trong tử thế treo cổ ở Hà Giang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 30/4, khi đến cửa hàng chăn ga gối đệm trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng chủ cửa hàng trong tư thế treo cổ. Một lãnh đạo UBND phường Phương Lâm cho biết hai người tử vong là ông D.Đ.L. (54 tuổi) và bà H.T.H.H. (49 tuổi, cùng trú tại tổ 13 phường Phương Lâm). Lực lượng chức năng đã thu được 5 bức thư tuyệt mệnh.

Trong thư, ông L. và bà H. dặn dò mẹ và các con. Họ cho biết nguyên nhân tự tử là do đầu tư một số tiền lớn, nhưng thua lỗ dẫn đến nợ nần. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy, ban đầu, hai vợ chồng đã uống thuốc tự tử, sau đó dùng dao cắt mạch máu nhiều lần cho nhau nhưng không thành, cuối cùng mới chọn treo cổ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

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