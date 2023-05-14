Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội

Xã hội 14/05/2023 13:01

Vào sáng ngày 14/5, không khí tang thương trong vụ 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 14/5, từng dòng người lặng lẽ về đây viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra cách đây 1 ngày.

Buổi sáng thứ Bảy định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1956) cùng 3 người cháu nội gồm: bé Nguyễn Minh P. (sinh năm 2013), bé Nguyễn Quang Minh Đ. (sinh năm 2015) và Nguyễn Quang Minh H. (sinh năm 2019).

Bốn linh cữu nạn nhân xấu số xếp ngang hàng nhau. Từng đoàn người lặng lẽ dâng hương. Nhìn hình ảnh trên nhiều người không cầm được nước mắt. Chỉ trong một buổi sáng ra khỏi nhà không lâu, anh Nguyễn Quang M. suy sụp vì mất cả mẹ và con. 

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 1Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 2
Từng dòng người lặng lẽ viếng 4 nạn nhân xấu số sau hoả hoạn tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103 sáng ngày 14/5 - Ảnh: Báo Dân 

Sáng 13/5, khi phát hiện có cháy, bà X. lập tức gọi điện cho con trai cầu cứu nhưng lúc này anh M. đã có việc đi ra ngoài. Do ở xa nhà, anh M. không thể kịp về cứu mẹ và các con. Khi anh về nhà đã lao vào cứu mẹ và các con, gây bỏng nặng ở hai tay. 

Nhìn linh cữu của 3 con, anh M. đau đớn, tuyệt vọng. Vợ anh là chị Nguyễn Thu H. cũng bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu được người thân túc trực bên cạnh. Chị H. đau đớn tột cùng khi mất đi 3 đứa con bé bỏng, trong đó bé út đang học mầm non. 

Trong dòng người đưa tiễn có những người bạn học cùng với bé Minh P. và bé Minh Đ. Các cháu nhỏ cầm trên tay những bông cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên Trường tiểu học Trần Đăng Ninh vào viếng. Nhiều học sinh trong lớp ôm nhau bật khóc. 

 

Một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ, vợ chồng anh M. sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út học lớp 3 tuổi.

Bố anh M. mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu. "Thật quá đau xót xảy ra với gia đình khi 4 bà cháu đều không qua khỏi. Thương các cháu vô cùng vì tất cả đều ngoan ngoãn, học giỏi và nghe lời", người thân nói.

 

Đúng 11h sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa ra 4 chiếc xe tang chờ sẵn ngoài tang lễ. Nhìn cảnh tượng trên ai ai cũng bật khóc. Gia đình cho biết sẽ đưa các nạn nhân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất các nạn nhân tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 3Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 4
Mất mẹ chồng và 3 con cùng lúc chị Nguyễn Thu H. suy sụp, gục ngã, còn anh Nguyễn Quang M. đau đớn tận cùng - Ảnh: Báo Dân 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 7h45 ngày 13/5, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 3 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 5
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.X (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.

Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai hộ gia đình là hàng xóm gần nhau tại khu vực chợ Giầu, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt