Buổi sáng thứ Bảy định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1956) cùng 3 người cháu nội gồm: bé Nguyễn Minh P. (sinh năm 2013), bé Nguyễn Quang Minh Đ. (sinh năm 2015) và Nguyễn Quang Minh H. (sinh năm 2019).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 14/5, từng dòng người lặng lẽ về đây viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra cách đây 1 ngày.

Sáng 13/5, khi phát hiện có cháy, bà X. lập tức gọi điện cho con trai cầu cứu nhưng lúc này anh M. đã có việc đi ra ngoài. Do ở xa nhà, anh M. không thể kịp về cứu mẹ và các con. Khi anh về nhà đã lao vào cứu mẹ và các con, gây bỏng nặng ở hai tay.

Bốn linh cữu nạn nhân xấu số xếp ngang hàng nhau. Từng đoàn người lặng lẽ dâng hương. Nhìn hình ảnh trên nhiều người không cầm được nước mắt. Chỉ trong một buổi sáng ra khỏi nhà không lâu, anh Nguyễn Quang M. suy sụp vì mất cả mẹ và con.

Nhìn linh cữu của 3 con, anh M. đau đớn, tuyệt vọng. Vợ anh là chị Nguyễn Thu H. cũng bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu được người thân túc trực bên cạnh. Chị H. đau đớn tột cùng khi mất đi 3 đứa con bé bỏng, trong đó bé út đang học mầm non.

Trong dòng người đưa tiễn có những người bạn học cùng với bé Minh P. và bé Minh Đ. Các cháu nhỏ cầm trên tay những bông cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên Trường tiểu học Trần Đăng Ninh vào viếng. Nhiều học sinh trong lớp ôm nhau bật khóc.

Một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ, vợ chồng anh M. sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út học lớp 3 tuổi.

Bố anh M. mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu. "Thật quá đau xót xảy ra với gia đình khi 4 bà cháu đều không qua khỏi. Thương các cháu vô cùng vì tất cả đều ngoan ngoãn, học giỏi và nghe lời", người thân nói.

Đúng 11h sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa ra 4 chiếc xe tang chờ sẵn ngoài tang lễ. Nhìn cảnh tượng trên ai ai cũng bật khóc. Gia đình cho biết sẽ đưa các nạn nhân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất các nạn nhân tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Mất mẹ chồng và 3 con cùng lúc chị Nguyễn Thu H. suy sụp, gục ngã, còn anh Nguyễn Quang M. đau đớn tận cùng - Ảnh: Báo Dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 7h45 ngày 13/5, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 3 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.X (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.