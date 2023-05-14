Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 14/05/2023 09:06

Vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai hộ gia đình là hàng xóm gần nhau tại khu vực chợ Giầu, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ VOV, người dân tại khu vực chợ Giầu, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 18h ngày 12/5, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai hộ gia đình là hàng xóm gần nhau. Theo người dân địa phương và camera an ninh ghi lại, vào thời điểm này có một người đàn ông mặc áo đen, quần ngắn đã cầm dao "phóng lợn" đến cứa cổ và đâm nhiều nhát vào ông T.T.N, sinh năm 1961 và bà N.T.M, sinh năm 1960. Sau đó, hung thủ tiếp tục đuổi theo và đâm gục chị N.M.T, sinh năm 1986 (là con dâu ông bà N-M.). 

Sau khi bị đâm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó được tiếp tục đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trong đó, chị N.M.T bị đâm nhiều nhát chí mạng dẫn đến tử vong. Hai người còn lại là bố mẹ chồng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV 

Nguyên nhân ban đầu được người dân sinh sống tại khu vực gần chợ Giầu cho biết, 2 hộ gia đình xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài do cùng kinh doanh mặt hàng giống nhau tại địa bàn dẫn đến cạnh tranh. Hai bên gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, đỉnh điểm là gia đình nạn nhân quét rác sang nhà hung thủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Hung thủ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VOV

Cũng theo người dân, hung thủ tên Hiệp, sinh năm 1987, vừa mãn hạn tù được vài năm. Còn chị T. bị đâm tử vong là người hiền lành, chịu khó, một mình nuôi 3 con nhỏ do chồng đang phải trả án tù liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, lô đề.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức truy bắt hung thủ. Hung thủ đã bị lực lượng chức năng TP Từ Sơn bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Người đàn ông ở Bắc Ninh đâm nhiều nhát vào nữ hàng xóm tử vong: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 3
Khu vực xảy ra vụ án mạng xảy ra ngày 12/4 - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 ngày 12/4, nghi phạm là Hoàng Đình Tư (trú tại thôn Cửu Yên 2, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) dùng dao tấn công bà C. (là hàng xóm, và có quan hệ anh em họ hàng) khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Tam Đảo đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

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