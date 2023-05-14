Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ một bé gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14/5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ một bé gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân là bé N.K.T (3 tuổi, nhà cách nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 20 m). Thời điểm xảy ra vụ việc, bé T. cùng bà ngoại đang đi mua kem ở đầu hẻm.

Hiện trường vụ tai nạn làm bé gái 3 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 16h30 ngày 13/5, tài xế N.M.D (39 tuổi) điều khiển xe tải chở rác biển số 51D-608XX chạy trên đường Nguyễn Xiển (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). Khi đến hẻm 817 Nguyễn Xiển thì nam tài xế cho xe lùi vào hẻm.

Lúc này, xe tải chở rác va chạm với bé T. Tại hiện trường, bé nằm dưới bánh xe tải, trên tay còn cầm tờ tiền 10.000 đồng. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bé T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến khuya 13.5, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý.

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