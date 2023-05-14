Đi mua kem với bà ngoại, bé gái 3 tuổi bị xe rác cán tử vong

Xã hội 14/05/2023 16:15

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ một bé gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14/5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ một bé gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân là bé N.K.T (3 tuổi, nhà cách nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 20 m). Thời điểm xảy ra vụ việc, bé T. cùng bà ngoại đang đi mua kem ở đầu hẻm.

Đi mua kem với bà ngoại, bé gái 3 tuổi bị xe rác cán tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm bé gái 3 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 16h30 ngày 13/5, tài xế N.M.D (39 tuổi) điều khiển xe tải chở rác biển số 51D-608XX chạy trên đường Nguyễn Xiển (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). Khi đến hẻm 817 Nguyễn Xiển thì nam tài xế cho xe lùi vào hẻm.

 

Lúc này, xe tải chở rác va chạm với bé T. Tại hiện trường, bé nằm dưới bánh xe tải, trên tay còn cầm tờ tiền 10.000 đồng. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bé T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến khuya 13.5, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý.

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội

Vào sáng ngày 14/5, không khí tang thương trong vụ 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bị xe rác cán tử vong tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt