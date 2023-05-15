Kinh hãi phát hiện giun bò ngoe nguẩy trong đĩa salad, nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội nói gì?

Cụ thể, D.N đăng tải hình ảnh đĩa salad có vật thể lạ, kèm dòng trạng thái: "Đây là món salad giun em vừa được thẩm tại Sườn 10 NVL (Nguyễn Văn Lộc). Không biết mình đã chén hết mấy con rồi?!", D.N viết. Từ hình ảnh cho thấy, đĩa salad đã được ăn gần hết. Trên đĩa hiện rõ vật thể trông giống con giun nhỏ, màu đen, có chiều dài khoảng 5cm và có đốt. Tại thời điểm phát hiện, sinh vật này còn có thể cử động được.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào tối ngày 14/5, nữ thực khách D.H (Hà Nội) chia sẻ bài viết bức xúc với bữa ăn tại nhà hàng Sườn Mười (cơ sở Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông).

Theo lời nữ thực khách, ngay khi sự việc xảy ra, cô liên tục yêu cầu được gặp quản lý để giải quyết vấn đề. Gặp trực tiếp không được, cô liên lạc cả qua điện thoại nhưng nhân viên nhất quyết từ chối. Lúc đó, nhà hàng đã đổi cho khách đĩa salad khác và đề nghị miễn phí bữa ăn. Tuy nhiên, D.N cho biết: "Với trải nghiệm tồi tệ này thì Sườn Mười không được phép tính tiền chứ không được nói là miễn phí. Tôi không cần miễn phí, tôi cần được giải quyết thỏa đáng, điều này tôi đã nói ngay tại Sườn Mười".

Khi nữ thực khách vừa rời khỏi bàn, ngay lập tức có hai nhân viên đến chỗ ngồi của D.N và định dọn đĩa salad đi mà không hỏi ý kiến của khách. Bữa ăn đã kết thúc bất đắc dĩ tại đó, trong sự kinh khủng của cả gia đình.

Khi về nhà, nữ thực khách tiếp tục nhắn tin trên page của nhà hàng, yêu cầu được xử lý sự việc, cụ thể là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, D.N chỉ nhận được lời xin lỗi suông từ phía quản lý. Cô cảm thấy không được giải quyết thỏa đáng nên không đồng ý với lời xin lỗi suông đó. D.N đã chia sẻ lại trải nghiệm này trên hội nhóm ẩm thực Hà Nội và nhận được sự tương tác lớn từ cộng đồng.

Hình ảnh sinh vật lạ (nghi là giun) xuất hiện trên đĩa salad - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đại diện hệ thống nhà hàng Sườn Mười cho biết: "Công ty đã ghi nhận sự việc khi có khách báo từ trưa ngày 14/5, phía công ty đang xem lại dưới nhà hàng và báo với các quản lý nhà hàng. Hiện công ty đang trong quá trình xử lý sự việc. Đây là một phần sai sót của nhân viên bếp khi sơ chế chưa kỹ".

Đến trưa ngày15/5, Sườn Mười có thông báo xin lỗi về sự việc trên fanpage. Cụ thể bài đăng như sau: "Liên quan đến sự việc của chị Dieu Nhat khi dùng bữa vào trưa ngày Chủ nhật (14/05/2023) tại cơ sở nhà hàng Sườn Mười - 117 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, đã phát hiện dị vật (nghi là giun đất) trong món salad, chúng tôi thành thật xin lỗi chị Dieu Nhat và tất cả các khách hàng đã dùng bữa vào trưa ngày 14/05/2023. Theo như thông tin từ phía nhà hàng, ngay khi chị Dieu Nhat phản hồi về món ăn trực tiếp tại nhà hàng, các bạn nhân viên đã đổi cho chị đĩa salad khác và không thu tiền bữa ăn có trải nghiệm tệ hại này".

Thông báo cũng cho biết, phía quản lý nhà hàng đã cố gắng liên hệ khách qua tin nhắn, bình luận để giải quyết sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

"Tuy chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn Thực phẩm; đã ban hành những quy định, quy trình trong sản xuất; đã thực hiện đào tạo nhưng nhân viên bếp đã cẩu thả trong khâu chế biến và quản lý nhà hàng đã buông lỏng kiểm soát liên tục nên đã không đảm bảo tiêu chuẩn rau xanh cung cấp đến tay khách hàng. Chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về phía nhà hàng", lời xin lỗi trên fanpage cửa Sườn Mười.

Nhà hàng cũng cho biết đã tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Nguyễn Văn Lộc để tiến hành rà soát, tìm hiểu nguyên nhân sự cố.