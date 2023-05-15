Lãnh đạo TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đối Đỗ Dương Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Định) đã được bắt giữ và lấy lời khai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 15/5, lãnh đạo TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vụ cướp gây xôn xao dự luận ở địa phương đã được Công an TP nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Đối tượng được xác định là Đỗ Dương Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Định).

Cụ thể, vào chiều 14/5, Linh vào 1 cửa hàng quần áo ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh. Lợi dụng người phụ nữ đang giới thiệu đồ, Linh rút ra con dao, gí vào cổ, khống chế người phụ nữ. Sau đó, Linh đè người phụ nữ để giật nữ trang của người này. Trong lúc sở hở, người phụ nữ vùng chạy ra cửa hô hoán. Thấy vụ việc bại lộ, Linh bỏ chạy để lại 1 xe máy.

Công an TP Cam Ranh nhanh chóng truy bắt được Linh vào tối cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là nhân viên một khu nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đang trọ ở phường Cam Nghĩa. Do bị sa thải nên Linh túng quẫn, nghĩ chuyện đi cướp. Được biết Linh đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tên cướp rút dao khống chế người phụ nữ trong cửa hàng quần áo ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, một sự việc xảy ra tương tự vào ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đã khởi tố, tạm giam nghi phạm Cương để điều tra hành vi Hiếp dâm. Vào khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia, Cương đi xe máy từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương. Một tiếng sau, qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Cương thấy nữ chủ quán đang thử đồ nên nảy sinh ý định đồi bại.

Để thực hiện hành vi, Cương đỗ xe trước cửa, lấy con dao dài 32 cm xông vào. Anh ta ôm chặt nạn nhân từ phía sau, ghì dao vào cổ đe dọa đòi quan hệ tình dục.

Nữ chủ quán lo sợ đến tính mạng nên làm theo mọi yêu cầu, dụ nghi phạm đi lòng vòng tìm bao cao su. Khi Cương mất cảnh giác, đặt con dao xuống bàn để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân vùng lên, cướp dao, phản kháng. Bị phản đòn, Cương vơ quần bỏ chạy đến ngoài cửa thì bị người dân khống chế.

Nguyên nhân trong vụ nhà cháy khiến bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm Chủ tịch xã Chư RCăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Mới, xã Chư RCăm.

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