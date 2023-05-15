lãnh đạo UBND xã Ea Tu (Tp.Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, cháu bé còn nguyên bánh nhau, dây rốn.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào ngày 15/5, lãnh đạo UBND xã Ea Tu (Tp.Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, cháu bé còn nguyên bánh nhau, dây rốn.

Cụ thể, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, một người dân tại buôn Ea Nao B (xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột) đang trên đường đi chợ thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra ở ven đường. Kiểm tra xung quanh, người dân bàng hoàng phát hiện bên đường có một chiếc chăn quấn bên ngoài nên vội mở ra xem thì thấy bên trong có một bé trai sơ sinh.

Thời điểm này, trên người bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau và còn có vết máu trên cơ thể nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, trên cơ thể kiến bu khắp, người không có quần áo. Ngay lúc này, người dân nhanh chóng lau sơ người cho bé trai sơ sinh, ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn cho cháu bé.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Tu, sau khi được chăm sóc sức khỏe, cho uống sữa, hiện tình hình sức khỏe cháu bé ổn định và đang được Hội phụ nữ xã chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân ở TP Buôn Ma Thuột phát hiện - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, một sự việc xayer ra tương tự vào ngày 10/5, UBND xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo đó, bé trai được đặt trong bao đựng gạo màu xanh được người dân phát hiện vào chiều tối 9-5 ở nhà vệ sinh thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn. Cháu bé nặng khoảng 3,2 kg.

Nhận tin báo, Công an xã Bắc Sơn đã tới hiện trường, đưa bé đến Trạm y tế xã chăm sóc. Hiện sức khoẻ cháu bé ổn định.

UBND xã Bắc Sơn thông báo, ai là bố, mẹ và người thân cháu bé đến làm thủ tục nhận về nuôi. Trong 7 ngày ra thông báo nếu không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục chuyển trẻ tới cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

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