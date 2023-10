Thanh niên vận chuyển ma tuý bị công an Tây Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 1/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hà (23 tuổi, quê Thanh Hoá, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Nguyễn Văn Hà bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Văn Hà bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Hà trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh bị xử lý của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, chiều tối 29/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ khi Hà đang lẩn trốn tại đây.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin Zing News, trước đó Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị liên quan vừa bắt giữ Cầm Văn Bun (37 tuổi, quê Sơn La) theo quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo công an, Bun là nghi phạm mua bán ma túy, bị Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm ngày 5/4/2023.

Bị phát hiện ở Hạ Long, Bun lao xuống hồ ẩn nấp. Sau 2 giờ lẩn trốn, người đàn ông mang lệnh truy nã bị công an bắt giữ. Ảnh: Zing News

Xác định Bun lẩn trốn tại khu vực phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Sơn La và Công an TP Hạ Long triển khai lực lượng truy bắt người này.

Giỏi bơi lặn từ nhỏ nên khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Bun lao xuống hồ Hùng Thắng ẩn nấp. Sau 2 giờ lẩn trốn, nghi phạm bị công an bắt giữ.

