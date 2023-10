1 phụ nữ tạo đường dây hụi ảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận và Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Thị Dần, sinh năm 1963, trú tại khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, thông qua việc buôn bán tạp hóa tại chợ km 28, thị trấn Thuận Nam, từ năm 2011 bị can Dần đã rủ một số người chơi huê hụi và vay mượn với lãi suất từ 2% đến 6%.