1 phụ nữ tạo đường dây hụi ảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Đời sống 29/04/2023 13:23

Người phụ nữ này tạo ra những đường dây huê hụi ảo rồi bán lại giá rẻ để chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục người.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận và Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Thị Dần, sinh năm 1963, trú tại khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, thông qua việc buôn bán tạp hóa tại chợ km 28, thị trấn Thuận Nam, từ năm 2011 bị can Dần đã rủ một số người chơi huê hụi và vay mượn với lãi suất từ 2% đến 6%.

1 phụ nữ tạo đường dây hụi ảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 1
Cảnh sát đọc lệnh bắt giam bị can Bùi Thị Dần - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đến năm 2019, do không có khả năng trả nợ, tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền bị can Dần đã chiếm giữ trong việc chơi huê hụi và vay mượn của 60 người tại địa phương khoảng 30,8 tỷ đồng.

Trong đó tiền vay mượn là 17,8 tỷ đồng, còn lại là tiền chơi huê hụi. Thủ đoạn của bị can Dần là tạo ra những dây huê hụi ảo để bán phần chân huê và kêu gọi người khác bỏ tiền ra mua lại với giá rẻ hơn nhưng sau đó chiếm đoạt hết những số tiền này.

Theo báo báo Dân Trí, trước đó vào ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1972, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

1 phụ nữ tạo đường dây hụi ảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 2

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ảnh: báo Dân Trí

Theo điều tra, thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp nhận nhiều đơn thư của công dân tố cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi hụi do bà làm chủ.

Kết quả điều tra, xác định từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Linh làm chủ, mở nhiều loại dây hụi; đã thỏa thuận với mỗi người chơi về dây hụi có 12 người để họ nộp đủ 12 tháng (12 kỳ hụi). Thực tế, có những dây hụi chỉ 5-8 người chơi.

Khi người chơi đóng đủ tiền hụi 12 tháng (12 kỳ) nhưng Linh không cho họ hốt hụi mà nói dối là dây có 14 hoặc 16 người chơi và yêu cầu họ tiếp tục góp tiền rồi chiếm đoạt, sau đó vỡ nợ, bỏ trốn.

Đến nay xác định Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 96 người chơi hụi với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi

Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi

Có đến hàng chục nghìn người lao động tại TP.HCM rời khỏi TP.HCM về quê nghỉ lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   vỡ hụi chiếm đoạt lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 36 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 38 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 41 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 48 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 51 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km