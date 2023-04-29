1 phụ nữ tạo đường dây hụi ảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Người phụ nữ này tạo ra những đường dây huê hụi ảo rồi bán lại giá rẻ để chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục người.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận và Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Thị Dần, sinh năm 1963, trú tại khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, thông qua việc buôn bán tạp hóa tại chợ km 28, thị trấn Thuận Nam, từ năm 2011 bị can Dần đã rủ một số người chơi huê hụi và vay mượn với lãi suất từ 2% đến 6%.

Cảnh sát đọc lệnh bắt giam bị can Bùi Thị Dần - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Đến năm 2019, do không có khả năng trả nợ, tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền bị can Dần đã chiếm giữ trong việc chơi huê hụi và vay mượn của 60 người tại địa phương khoảng 30,8 tỷ đồng. Trong đó tiền vay mượn là 17,8 tỷ đồng, còn lại là tiền chơi huê hụi. Thủ đoạn của bị can Dần là tạo ra những dây huê hụi ảo để bán phần chân huê và kêu gọi người khác bỏ tiền ra mua lại với giá rẻ hơn nhưng sau đó chiếm đoạt hết những số tiền này.

Theo báo báo Dân Trí, trước đó vào ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1972, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ảnh: báo Dân Trí Theo điều tra, thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp nhận nhiều đơn thư của công dân tố cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi hụi do bà làm chủ. Kết quả điều tra, xác định từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Linh làm chủ, mở nhiều loại dây hụi; đã thỏa thuận với mỗi người chơi về dây hụi có 12 người để họ nộp đủ 12 tháng (12 kỳ hụi). Thực tế, có những dây hụi chỉ 5-8 người chơi. Khi người chơi đóng đủ tiền hụi 12 tháng (12 kỳ) nhưng Linh không cho họ hốt hụi mà nói dối là dây có 14 hoặc 16 người chơi và yêu cầu họ tiếp tục góp tiền rồi chiếm đoạt, sau đó vỡ nợ, bỏ trốn. Đến nay xác định Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 96 người chơi hụi với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-phu-nu-tao-duong-day-hui-ao-chiem-doat-hon-30-ty-dong-577456.html