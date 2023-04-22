Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Đời sống 22/04/2023 14:57

Khoảng 6h sáng 22/4, tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

 

Theo thông tin báo Thông Tấn Xã Việt Nam, ngày 22/4, tại khu vực chợ Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy xuất phát tại 1 ki ốt, ở khu vực cho thuê mặt bằng chợ Bình Thành. Ngay sau khi phát hiện cháy lực lượng Ban quản lý chợ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy.

Ban quản lý chợ báo tin cho Công an huyện Thanh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tỉnh (Phòng PC07).

Ngay lập tức, Phòng PC07 đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chở 02 máy bơm, cùng 19 CBCS nhanh chóng đến hiện trường. Đến 6 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế, khoanh vùng và chống cháy lan. Đến 7 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng chữa cháy tại khu vực chợ Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) - Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam
Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng - Ảnh 2
Nhiều hàng hóa của tiểu thương bị lửa thiêu rụi - Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam
Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng - Ảnh 3
Hiện trường vụ hoả hoạn - Ảnh: Pháp Luật TPHCM
Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng - Ảnh 4
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: Pháp Luật TPHCM
Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, thiệt hại nhiều tỷ đồng - Ảnh 5
Cháy chợ ở Đồng Tháp nhiều ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Theo báo Pháp Luật TPHCM, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình Phan Văn Phụng cho biết, khi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy, lãnh đạo UBND huyện cùng Công an huyện trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo công tác chữa cháy ban đầu; thông tin cho lực lượng chữa cháy của tỉnh kết hợp với lực lượng của huyện để chữa cháy. Đến gần 7 giờ sáng, đám cháy được khống chế, khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng PC07), Công an tỉnh Đồng Tháp, ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng Ban Quản lý chợ Bình Thành đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay) để chữa cháy nhưng do các ki ốt khóa cửa nên không thể dập tắt được đám cháy. Khi khởi động, hệ thống máy bơm chữa cháy hoạt động nhưng không có nước để chữa cháy. Đám cháy tiếp tục lan sang các ki ốt lân cận.

Là một trong những tiểu thương của Chợ Bình Thành bị ảnh hưởng do hỏa hoạn, anh Trần Văn Tốt cho biết, ki ốt của anh bán tạp hóa với nhiều loại hàng hóa như sữa, đường, bánh, kẹo… đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Rất mong ngành chức năng quan tâm hỗ trợ tiểu thương khắc phục hậu quả và sớm xây dựng lại khu vực bị cháy để có nơi mua bán.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo huyện Thanh Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại do hỏa hoạn (5 triệu đồng/ki ốt). Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Đồng Tháp hỏa hoạn cháy chợ Bình Thành

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