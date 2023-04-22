Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, đâm xe vào tổ công tác khiến 3 người tử vong thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo VTV News, ngày 22/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô bán tải nghi chở ma tuý, tông vào tổ công tác khiến 1 CSGT và 2 người dân tử vong.

Theo Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, qua clip cho thấy, trên đường có nhiều người tham gia giao thông, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô lao vào đám đông, trong đó có 2 CSGT khiến nhiều người bị cuốn đi, hậu quả 3 người tử vong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Việc các nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy khi bị bắt giữ nhưng không chấp hành, bỏ trốn là chuyện không hiếm gặp, tuy nhiên hành vi đâm xe thẳng vào tổ công tác để chống người thi hành công vụ, nhằm mục đích trốn chạy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể xử lý về tội giết người", luật sư Cường phân tích.

Tài xế tăng ga và đâm vào CSGT cùng nhiều người trên đường là hành vi nguy hiểm, nếu nghi phạm chủ động đâm xe vào tổ công tác nhằm bỏ trốn thì đây là hành vi giết người, đối tượng đã sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người để gây án nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Camera ghi lại thời điểm xe bán tải tông vào tổ công tác - Ảnh: VTV News

Luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: VTV News

Về nguyên tắc, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa CSGT với phương tiện này khi ra hiệu lệnh và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện này như thế nào, xác định phản ứng của người điều khiển phương tiện này khi thấy hiệu lệnh của CSGT để xác định sự việc có lỗi của người điều khiển phương tiện hay không. Nếu xác định lỗi của người điều khiển phương tiện thì cũng cần làm rõ lỗi vô ý hay cố ý đối với hậu quả để xử lý hình sự người điều khiển chiếc xe ô tô này theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hay Điều 260 Bộ luật Hình sự trong tình huống này.

Nếu kết quả điều tra cho thấy người điều khiển phương tiện giao thông phát hiện CSGT đang có hiệu lệnh dừng xe và có khả năng dừng xe nhưng tài xế cố tình không dừng xe, thì hành vi này được xác định là có lỗi không lựa chọn tình huống chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện. Tài xế cố tình đâm xe vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hậu quả 3 người tử vong thì đây là hành vi giết người.

Sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người dẫn đến hậu quả 3 người tử vong là tình tiết định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người thi hành công vụ, giết từ 2 người trở lên... người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trong tình huống này, nếu bị kết tội về hai tội là vận chuyển trái phép chất ma túy và giết người, lái xe rất khó có thể thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình.

Ngoài việc bị xử lý với khung hình phạt cao nhất, kẻ gây án sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số hàng cấm trên xe là từ đâu, sẽ xác định vụ việc có đồng phạm hay không để mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dẫn lại nguồn tin của VnExpresss, chiều 21/4, ngoài thiếu tá Hào, hai người đi xe máy phía trước ôtô là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) cũng bị tông chấn thương nặng, tử vong sau đó.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an Long An, cho biết gần 17h, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng tuần tra tại xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Lực lượng chức năng phát hiện từ đằng xa xe 5 chỗ lao đến với tốc độ rất nhanh, hướng TP HCM, có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc ô tô 7 chỗ lật ngang sau khi tông tử vong 1 CSGT và 2 người dân - Ảnh: Dân Việt

Hiện trường vụ cảnh sát chặn bắt ô tô 7 chỗ nghi chở ma túy - Ảnh: Dân Việt

Chiếc xe nghi chở hàng cấm lật ngang sau cú tông vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người dân - Ảnh: VnExpress

Camera an ninh nhà dân ghi nhận, một CSGT trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường yêu cầu một ôtô bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang, đề nghị các xe máy di chuyển ra chỗ khác. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và một số cảnh sát mặc thường phục cũng đến hỗ trợ.

Cảnh sát yêu cầu ôtô 5 chỗ dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá Hào và xe máy của anh Mẫn và bà Thanh (công nhân đi làm về) rồi lật ngang. Sự việc xảy ra trong vài giây.

Cảnh sát phá cửa kính ôtô, khống chế tài xế và một người khác đưa về trụ sở. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.