Theo VTV News, ngày 22/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô bán tải nghi chở ma tuý, tông vào tổ công tác khiến 1 CSGT và 2 người dân tử vong.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, đâm xe vào tổ công tác khiến 3 người tử vong thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh với mức hình phạt cao nhất là tử hình.