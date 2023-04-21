Sau khi đâm vào Thiếu tá công an, chiếc xe tiếp tục đâm trúng 2 người nữa rồi lật ngang, tài xế khóa chặt cửa, cố thủ bên trong xe.

Dẫn từ báo Long An Online, theo thông tin ban đầu, 2 người dân đi đường bị chiếc xe ô tô đâm tử vong là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi), thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM tử vong tại Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, TP.HCM và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi), thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

2 nạn nhân trên là công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thái Hoà, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Vụ việc được ghi lại bằng camera - Ảnh: Long An Online

Theo thông tin từ VOV, vụ việc xảy ra vào chiều 21/4. Cụ thể, vào khoảng 16h, tại tuyến đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xuất hiện ô tô 7 chỗ biển số 49C. 296.01 lưu thông từ hướng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Nhận thấy phương tiện có nhiều điểm nghi vấn, Tổ CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra tại đoạn khu vực cầu Nhỏ, xã Mỹ Hạnh Nam.

Chiều tối 21/4, lãnh đạo Công an tỉnh Long An có mặt hiện trường chỉ đạo công tác điều tra xử lý - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng chức năng, tài xế tăng tốc đâm thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu tá N.T.H. bị chấn thương nặng. Do vết thương quá nặng nên Thiếu tá H. đã tử vong trên đường cấp cứu.

Sau khi đâm trúng 2 nạn nhân còn lại, chiếc ô tô lật ngang, tài xế khóa xe cố thủ bên trong. Lực lượng cảnh sát bao vây, đập cửa xe khống chế nghi phạm, đưa ra ngoài.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý.

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