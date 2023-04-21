Phú Thọ: Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi

Xã hội 21/04/2023 20:02

Sản phụ Q. được chồng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) với thai nhi đã lọt lòng, dây rốn vẫn nối với mẹ.

Theo thông tin từ VNExpress, đại diện Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy cho biết taxi vào viện chỉ sau khi sản phụ - H.T.Q. (26 tuổi, Hòa Bình) sinh vài phút, bác sĩ và nữ hộ sinh nhanh chóng ra hỗ trợ. Trong xe, người bố đang ôm em bé mới sinh, toàn thân bé đầy sản dịch của mẹ, dây rốn vẫn được nối với mẹ, nhau thai đang nằm trên đùi bố. 

Em bé được bác sĩ cắt rốn ngay trên taxi, sau đó đưa lên phòng sinh để sưởi ấm, vệ sinh, tiêm phòng. Sản phụ cũng được cấp cứu, khâu tầng sinh môn, chăm sóc tiếp tại khoa Phụ sản.

Anh H., chồng sản phụ Q., cho hay vợ chồng anh sống cách Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy 40 km nhưng vẫn chọn đẻ tại đây vì được biết trung tâm có cơ sở vật chất tốt, bác sĩ, điều dưỡng lành nghề. Tuy nhiên, gần tới Trung tâm, chị Q. có dấu hiệu muốn sinh, rất run và không biết đỡ đẻ nhưng do tình thế cấp bách, chồng của chị Q. buộc phải đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi. Anh H. cho hay rất hạnh phúc khi đỡ đẻ thành công cho vợ và trực tiếp đón con trai nặng 3,2 kg chào đời.

Phú Thọ: Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi - Ảnh 1
Thai phụ H.T.Q. (26 tuổi, Hòa Bình) mang thai 37 tuần đã chuyển dạ và sinh con ngay trên xe taxi - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Loan, Trưởng khoa Phụ Sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, đây là trường hợp hy hữu khi sản phụ sinh con trên đường tới cơ sở y tế. May mắn, ca sinh thành công. Hiện, sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

Theo đó, bác sĩ Loan cho biết để giảm rủi ro có thể sinh dọc đường (đẻ rơi), khi mang thai, sản phụ cần khám thai định kỳ, tầm soát nguy cơ sinh non. Trong trường hợp sản phụ sinh con trên đường đi, trên xe taxi, có 2 việc cần làm để an toàn cho mẹ và bé.

Thứ nhất, đối với bé, phải khai thông đường thở của bé bằng cách hút nhớt. Lúc này, người đỡ cần lấy khăn hay áo chùi ngay mũi miệng của bé. Nếu được, người lớn có thể lấy miệng mình hút nhớt ngay mũi miệng bé. Sau đó, lấy khăn hay áo quấn ấm cho bé để tránh hạ thân nhiệt.

Thứ hai, người mẹ cần hạn chế mất máu nhiều, gây băng huyết sau sinh. Người đỡ nên lấy tay xoa bóp vùng tử cung cứng ngay dưới rốn. Vùng này càng cứng và càng nhỏ thì tử cung càng gò tốt, ít bị chảy máu.

Bên cạnh đó, bác sĩ Loan cũng lưu ý các dấu hiệu báo chuyển dạ như đau bụng từng cơn (gò tử cung), trằn bụng, ra nhớt hồng, có cảm giác muốn đi đại tiện... Các dấu hiệu đa dạng và đôi khi chuyển dạ diễn biến nhanh, đặc biệt là với người đã từng sinh nở. Do đó, khi thấy các dấu hiệu này, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và hỗ trợ kịp thời.

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