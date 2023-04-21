Lịch xem phim miễn phí vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Xã hội 21/04/2023 19:45

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28/4/2023 đến ngày 20/5/2023.

Theo thông tin từ báo Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ gửi các địa phương 5 bản phim để trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Cụ thể, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023 trong phạm vi cả nước.

Lịch xem phim miễn phí vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 - Ảnh 1
Các địa phương sẽ nhận 5 bản phim để trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Pháp luật, các phim trình chiếu dịp này gồm: Phim truyện "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác"; Phim tài liệu "Lửa từ thành cổ" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất); Phim tài liệu "Trở về miền ký ức" (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất); Phim hoạt hình "Bạch Đằng nổi sóng" và "Giải cứu bò con" (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất).

Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in phim truyện "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác"; phim tài liệu "Trở về miền ký ức" và "Lửa từ thành cổ"; phim hoạt hình "Bạch Đằng nổi sóng" và "Giải cứu bò con" bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

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