'Nữ quái" Quảng Bình vẫn lừa được 10 tỷ đồng khi đang mang án tù 16 năm

Trước đó vào năm 2015, TAND xét xử vụ việc Trương Thị Lan Anh lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng, tuy nhiên được hoãn xét xử nhiều lần vì sinh con và nuôi con nhỏ.

Thông tin từ Báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Lan Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Với thủ đoạn thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, đối tượng đã tìm cách tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ để tiếp xúc, làm quen chụp hình, cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo tỉnh, thể hiện là người có mối quan hệ rộng. Từ đó, đối tượng tạo lòng tin với những người nhẹ dạ, cả tin, hứa xin việc làm, chuyển vị trí công tác, đấu thầu công trình, nhận làm sổ đỏ, chạy dự án, chạy án...

Đối tượng Trương Thị Lan Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công An tỉnh Quảng Binh

Trương Thị Lan Anh đã nhận tiền của hàng chục nạn nhân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình với số tiền hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn. Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ 15 nạn nhân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đã bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, đối tượng Trương Thị Lan Anh, từ năm 2012 đến năm 2015 với thủ đoạn trên đã lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình xử 16 năm tù và đã nhiều lần hoãn thi hành án. Trong đó có một số lần nghi làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để xin hoãn thi hành án từ năm 2015 đến nay, rồi lẩn trốn nhiều địa bàn trên toàn quốc để tiếp tục hoạt động phạm tội.

Những ai là bị hại của của đối tượng Lan Anh, đến liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, gặp Điều tra viên Nguyễn Quang Phúc, số điện thoại: 0984111500 để được hỗ trợ giải quyết.

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